波蘭前司法部長獲匈牙利政治庇護 引兩國外交波瀾

（中央社記者彭維楀華沙12日專電）波蘭前司法部長秋布羅近日獲得匈牙利政府給予政治庇護，引發波蘭與匈牙利兩國的外交緊張。秋布羅因涉嫌挪用公款、非法監聽及濫權等罪名遭到波蘭現任政府調查，他在躲避法庭傳喚數月後，於匈牙利尋求庇護成功，成為波蘭加入歐盟以來，首位在成員國間尋求政治庇護的高層官員。

根據波蘭共和國電視台（TV Republika）報導，匈牙利政府已批准秋布羅（Zbigniew Ziobro）的庇護申請，理由是他在波蘭無法獲得「公平的法律審判」，並稱其遭到現任圖斯克（Donald Tusk）政府的政治迫害。

廣告 廣告

秋布羅也在訪談中特別感謝匈牙利總理奧班（Viktor Orbán），展現了捍衛歐洲價值的勇氣，為他提供了「公正的避風港」。他認為匈牙利的庇護證明了國際社會也看見波蘭司法已淪為政治打壓的工具。

報導指出，秋布羅曾任波蘭極右翼政黨「團結波蘭」（United Poland）黨魁，他在任職期間主導了極具爭議的司法改革，曾導致波蘭與歐盟關係長期惡化。

秋布羅目前面臨多項嚴重指控，核心案件涉及「司法基金」（Justice Fund）挪用案。調查顯示，原本預定用於援助犯罪受害者的數億公款，疑被秋布羅及其派系用於採購間諜軟體「飛馬」（Pegasus）監控政敵，以及資助親政府媒體。

儘管秋布羅多次以罹患喉癌、身體不適為由拒絕出庭接受國會調查小組詰問，但檢調機關隨後釋出他在國外商場購物的監視畫面，引發輿論抨擊。

波蘭外交部今日對匈牙利政府的決定表示極度遺憾，批評此舉干涉波蘭司法主權，並指責匈牙利淪為歐洲通緝對象的避風港。

波蘭司法部長博德納爾（Adam Bodnar）強調，秋布羅的行為屬於純粹的刑事犯罪，並非政治鬥爭，波蘭政府將研究後續法律作為，包括透過歐洲逮捕令（European Arrest Warrant）爭取將其遣返。（編輯：陳承功）1150113