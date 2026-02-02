波蘭台北辦事處長首訪高 陳其邁：以城市多元合作深化友誼

畢爾斯基(左二)在吾志遠(左一)陪同下首度訪問高雄市政府，受到陳其邁(左三)熱烈歡迎。 圖：高雄市行國處/提供

[Newtalk新聞] 波蘭台北辦事處處長畢爾斯基(Janusz Bilski)今(2)日在波蘭投資貿易局台北辦事處首席代表吾志遠(Łukasz Lanski)陪同下首度訪問高雄市政府，高雄市長陳其邁熱烈歡迎畢爾斯基到訪，表示近年高雄與波蘭互動頻繁，除城市交流持續深化外，雙方亦攜手推動多項文化及產業合作，期盼未來在經貿、文化與教育等領域持續拓展實質交流，深化台波友誼。

陳其邁指出，高雄與波蘭城市關係近年蓬勃發展。去年9月副市長羅達生率團訪問波蘭，與格丁尼亞市(Gdynia)正式締結姊妹市，並簽署經濟合作及教育交流備忘錄；同時，高雄亦與波茲南市(Poznań)簽署城市合作備忘錄、與卡托維茲市(Katowice)簽署友好宣言，在教育、經貿及智慧城市等領域推動多元實質合作。在文化交流方面，波蘭台北辦事處於2024年及2025年兩度與高雄合作，邀請波蘭國寶級爵士歌手Anna Maria Jopek來高雄演出，並舉辦爵士工作坊與在地音樂人交流。去年更首度於大東文化藝術中心辦理戶外音樂會，獲得市民熱烈迴響，展現雙方在文化藝術領域的緊密合作成果。

陳其邁表示，台灣與波蘭雖相距遙遠，但共享自由、民主等普世價值，相似的歷史經驗也讓雙方人民更能彼此理解與支持，面對複雜多變的國際情勢，雙方更應攜手合作，共同促進區域穩定與發展。在經貿方面，波蘭為台灣在歐盟的重要貿易夥伴，近年雙邊在半導體、人工智慧、無人機及氫能等領域建立多項合作機制，顯示高雄與波蘭具高度合作潛力，期盼在畢爾斯基處長協助下，促成更多合作成果。

畢爾斯基感謝高雄市政府的熱情接待，表示波蘭正積極發展半導體及高科技產業，而高雄亦為台灣重要的科技產業重鎮，期盼透過深化交流，共同面對國際挑戰。吾志遠則指出，波蘭為歐盟國家中提供外資投資獎勵措施完善的國家之一，過去曾到訪高雄，對近年城市建設與創新發展成果印象深刻，認為高雄已逐步成為台灣重要的創新樞紐，期待雙方持續深化合作。

畢爾斯基亦分享波蘭與台灣共享民主、自由與人權價值，是深化交流的重要基礎。雙方教育合作也十分密切，去年更有波蘭高中生訪高交流，透過寄宿家庭與學生互動，加深對彼此文化的理解。未來期盼在既有教育交流基礎上推動更多元合作，讓更多高雄市民認識波蘭文化。

