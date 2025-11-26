波蘭同性伴侶德國同婚返國登記遭拒 歐盟法院裁定判決有誤

德國之聲報導，一對2018年於德國柏林結婚的波蘭同性伴侶，兩人日前搬回波蘭後，欲申請結婚登記證書時卻遭到法院拒絕，判決理由是「波蘭法律不允許同性結婚」。

歐盟法院（ECJ）25日裁定，波蘭法院不承認該對波蘭同性伴侶婚姻關係的判決有誤，已經違反歐盟法律，侵犯歐盟公民家庭生活的自由以及權利。歐盟法院指出，歐盟成員國必須承認歐洲公民於歐盟境內建立的同性婚姻，且歐盟公民享有境內移動及居住的自由，以及返回原籍國後仍擁有過原本家庭生活的權利。

深藍色為歐洲允許同婚國家，淺藍色為以其他形式承認同性關係結合的國家（圖／德國之聲）

不過歐盟法院也表示，該裁決並非要求歐盟成員國都要立法開放同性婚姻，但歐盟不允許在承認他國婚姻關係上歧視同性伴侶。

根據德國之聲報導，德國雖於2001年即通過生活伴侶關係法（LPartG），承認同性伴侶關係登記，但並未賦予婚姻權利；2017年6月，德國聯邦議會修法，將該國《民法》婚姻定義改為「是由兩個不同或相同性別的人，組成一生的結合」，同年10月同性婚姻合法化才正式生效。至於波蘭則尚未承認同性伴侶關係，僅承認非常有限的同居權利。