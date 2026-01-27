波蘭啟動國防基金 強化軍民兩用設施、擴張軍工產能
（中央社記者彭維楀華沙27日專電）波蘭26日公布「安全與國防基金」（FBiO）投資優先順序，將「國家復甦計畫」部分資金轉向國防與民防領域。計畫獲歐盟執委會（EC）核准，將透過無息貸款，資助地方政府與企業興建避難所、擴張本土彈藥生產線等，強化應對地緣政治風險的社會韌性。
歐盟資助波蘭「國家復甦計畫」（KPO），先前由於法律與正義黨（PiS）政府的法治爭議被凍結。2023年圖斯克（Donald Tusk）政府上台後才解鎖。資金原本用於能源轉型、基礎設施現代化、醫療保健及支援受疫情重創的企業。
根據波蘭通訊社（PAP）報導，約260億波蘭茲羅提（約新台幣2308億元）資金，將專注於建構「國防韌性」與「民防基礎設施」。
計畫核心包含四大支柱：現代化避難所與民防系統、擴張軍工產業彈藥產能、升級可用於軍事部署的「軍民兩用」鐵公路與機場，以及強化網路安全防禦。
波蘭總理圖斯克指出，在區域威脅日益嚴峻下，波蘭成功說服歐盟「安全是經濟發展的前提」，此舉將使波蘭能在不推升財政赤字的情況下，加速推進邊境防禦計畫。
波蘭基金與地區政策部表示，這筆資金的挹注象徵歐盟財政工具的戰略轉向，承認了北約東翼前哨國家的特殊安全需求。
波蘭計畫於2026年將國防開支提升至國內生產毛額（GDP）的5%，高居北約成員國首位。隨著資金預計於近期撥付，波蘭將能更全面地落實「全民防衛」策略，將防禦能力從軍事硬實力擴展至社會整體韌性。（編輯：唐聲揚）1150127
其他人也在看
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 122則留言
美軍勒索15分鐘不從即處決！委國新政權拒還錢 中國鉅額金援打水漂
委內瑞拉政局劇變，代理總統羅德里格斯25日宣布不承認前總統馬杜洛政府及其債務，導致中國挹注該國的500億美元（約新台幣1兆6250億元）貸款恐血本無歸，引發全球對中國銀行壞帳的擔憂。此政權更迭源於美軍突襲卡拉卡斯逮捕馬杜洛，羅德里格斯更揭露美方曾以「死亡通牒」脅迫委國高層交權。儘管曾受威脅，羅德里格斯掌權後力求自主，公開向華府喊話，並呼籲國內對話。然而，對北京而言，這筆鉅額債務恐已成為無法追討的損失。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 200則留言
(影) 張又俠洩核武機密被逮? 傳「這2人」率第九局突襲軍委大樓 「他」開的門....
[Newtalk新聞] X 帳號 @liangziyueqian1 宣稱，其「牆內軍中朋友」指出，解放軍將領劉振立曾率部進京，擊潰包圍中央軍委大樓的武警與公安部特勤單位，並「解救」張又俠，同時調動河北第 82 集團軍進入北京，中部、東部與南部戰區亦各出動一個集團軍呼應。不過，相關說法缺乏任何獨立來源佐證，真實性無法查證。 另一名 X 用戶 @stringquartet09 則指出，張又俠曾留下與美方接觸的「罕見紀錄」，包括 2024 年 8 月，美國總統拜登的國安顧問蘇利文在訪中期間，除會晤習近平外，也曾前往八一大樓與張又俠會談，並稱這可能是張最後一次公開的對外交往。該帳號並提及，過去一次軍委副主席與美國高層互動，需回溯至 2018 年，時任副主席許其亮會見時任美國國防部長馬蒂斯。 張升民成為原中央軍委 7 人裡碩果僅存的副主席。 圖：翻攝自@POMTQ 另有自稱「海外爆料」的 X 帳號 @zhihui999 指出，1 月 19 日深夜，蔡奇與王小洪指揮公安部第九局行動，突襲中央軍委大樓，並稱時任軍委成員張升民帶領部分警衛人員打開大樓大門，協助特勤人員進入並抓捕張又俠與 17 名將領，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 33則留言
(影) 張又俠落馬後北京震盪! 驚見軍隊封路急進首都 傳下一個要抓的是「他」.....
[Newtalk新聞] 隨著張又俠遭清洗的消息在海外持續發酵，多個 X 平台帳號與異議人士再度拋出大量的說法，從秦城監獄關押名單、解放軍人事「大換班」，到北京街頭軍車調動畫面，描繪出解放軍高層權力結構正處於高度不穩定狀態。 X 帳號「多倫多方臉」@torontobigface 嘲諷稱，秦城監獄「已能組建一個影子內閣」，並點名薄熙來、陳良宇、令計劃、周永康、傅政華等人，甚至將郭伯雄、張又俠、何衛東列為「軍委副主席」、李尚福與魏鳳和列為「國防部長」，以此諷刺中共歷年高層與軍方整肅規模。 另一名 X 用戶 Petrichor @Jam79922967 則列出一份所謂「軍隊大換班」名單，聲稱多名中將暫時主持軍委政治工作部、軍委紀委、政法委，以及陸軍、海軍、空軍、火箭軍與武警部隊工作，並稱「之前上將全部陣亡」。相關說法缺乏任何官方文件或權威媒體佐證，真實性高度存疑。 矢板明夫臉書貼出中共二十大後中央軍委合成圖，多名高層被畫上紅叉，點出解放軍高層接連遭清洗的權力動盪。 圖:翻攝自矢板明夫俱樂部臉書 X 帳號「向陽」@TheXiangYang 則以敘事方式描述，主席台上原本屬於張又俠的座位「空得扎眼新頭殼 ・ 1 天前 ・ 49則留言
習近平為何做掉自己的軍隊副手？《華爾街日報》獨家：張又俠涉嫌賣官、還對美國洩露核武參數
中共中央軍委副主席張又俠被指控涉嫌嚴重違紀違法、甚至被立案調查，成為習近平整肅解放軍又一隻即將中箭落馬的大老虎。但中共目前仍未給出具體的涉案內容，《解放軍報》的社論也只說張又俠「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。不過《華爾街日報》25日獨家報導，張又俠被指控對美國洩露核武參數，並為收受賄賂干預人事任用、連國防部長的職位都被他拿來賣。《華爾街日報》引用知情人士說法......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 40則留言
1.25兆軍購案為何不讓過？劉寶傑曝街訪「反綠現象」：民進黨怪不得別人
總統賴清德去年提出未來8年投入1.25兆元的國防特別條例，要打造台灣之盾，而行政院所提出的「國防特別條例草案」一直遭到藍白立委在立法院程序委員會封殺。對此，媒體人劉寶傑在節目《范琪斐的美國時間》指出，台灣現在很流行的街頭訪問，而民眾不投綠、投藍白，討厭綠的原因就是「貪腐」，永遠懷疑政府在貪，這也是軍購案預算為何一直不通過的原因，民進黨不得不面對這件事情，就......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 818則留言
鄭麗文侯友宜心結不解 國民黨2026選舉危矣！
政治上的問題百百種，但可以說最嚴重的是心結，但凡人與人之間，有了心結，事情就不單純，情緒就複雜了。而這種致命的問題，不是一時就可以解決，但也不是久拖就能迎刃而解。重點在於，想開了，看開了，理解了，就有轉圜的餘地了。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 32則留言
延續綠色執政！陳亭妃拜會黃偉哲傳遞市政接班意味濃
代表民進黨參選下屆台南市長的立委陳亭妃今偕同8位「挺妃派」議員，到南市府拜會市長黃偉哲。黃偉哲說，陳亭妃委員在議會的10年、在國會的18年豐厚問政基礎，相信她會成為一個很適當的市長接班人。陳亭妃偕市議員陳怡珍、陳秋萍、周麗津、李偉智、吳通龍、陳碧玉、蔡秋蘭和郭清華等8人，前往拜會黃偉哲。陳亭妃、黃偉自由時報 ・ 4 小時前 ・ 11則留言
鄭麗君真能衝擊台北市長？黃揚明揭她最大弱點：反可能讓蔣萬安政治路更順遂
在率領台灣取得台美關稅談判成果後，行政院副院長鄭麗君屢屢被外界點名為民進黨台北市長最強人選，民進黨立委王世堅今（25）日也再度稱讚她是最適合參選人之一。不過媒體人黃揚明於節目《新聞大白話》中指出，鄭麗君未曾參選區域選舉，若被提名，選舉團隊如何籌組磨合將是考驗。黃揚明表示，無論是鄭麗君又或是行政院長卓榮泰，這兩人若參選台北市長，內閣就需要一定程度的改組，卓榮......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 29則留言
之前談的不算數？川普突提高南韓關稅「台灣小心了」 專家曝美方下狠手1核心關鍵
美國總統川普突然宣布，對南韓商品徵收的關稅將從15%提高到25%，引發外界譁然，有不少人質疑，之前談的協議直接不算數了嗎？此消息也讓台灣不少產業擔憂，原先談好的15%關稅是不是將出現變數？對此，財經專家游庭皓在臉書發文指出，美國此舉等於暫時逆轉了先前的降稅安排，只要有任何跡象，想要技巧性延後或規避協議，川普都會緊盯著。美國總統川普透過社群媒體發文表示，美國的......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 7則留言
與宏國邦交有望恢復？傳台灣官員受邀新總統就職 外交部1句給答案
即時中心／黃于庭、許雯絜報導宏都拉斯2023年與台灣斷交，並轉向與中國建交，還宣稱此舉為「務實外交」。近日該國大選結果出爐，最終由長期親台、美國總統川普（Donald Trump）支持的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選。他競選期間曾承諾，當選後將恢復與台灣邦交，引發外界關注。今（27）日新總統正式就職，外界關心我國是否有官員受邀出席，外交部也給出答案了。宏都拉斯2023年與台灣斷交，並轉向與中國建交，還宣稱此舉為「務實外交」，期盼中國能在經濟上助一臂之力；不過事實上，該國重要水產品白蝦，出口量從那時起便急速下降，去（2025）年前10個月對台出口僅剩1,383萬美元，相較斷交當年的6,970萬美元重挫80%。宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）去年12月24日宣布總統大選結果，由親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。回顧他選前發言，不僅表示與台灣仍為友邦時「比現在好上百倍」，更承諾推動恢復與台灣的外交關係。根據《華爾街日報》報導，總統賴清德可能出訪宏都拉斯，並參加就職典禮。針對台灣是否有官員出席宏國總統就職典禮一事，外交部發言人蕭光偉今日表示，這點外交部之前已經清楚說明，將會持續密切關注宏國情勢發展，不過目前並未收到邀請函。事實上，外交部長林佳龍日前接受《POP撞新聞》專訪被問及此事，他指出，該國今日才舉行就職典禮，且上一任政府也並未與阿斯夫拉明確交接，因此要等27日後情況才會較明朗，期待宏國與台灣的關係能有更進一步發展，原文出處：快新聞／與宏國邦交有望恢復？傳台灣官員受邀新總統就職 外交部1句給答案 更多民視新聞報導剴剴案二審上訴駁回！劉姓保母姊妹仍判無期、18年 原因曝光了川普翻臉宣布韓國關稅上調到25％ 胡采蘋點出「這原因」【有片】伊朗鎮壓估逾2.5萬人亡超越「六四」 狙擊手屋頂掃射畫面曝民視影音 ・ 52 分鐘前 ・ 3則留言
宜蘭議長張勝德家族工程案受質疑 綠白同聲建議說明清楚
爭取國民黨提名參選宜蘭縣長的宜蘭縣議會議長張勝德，今天被質疑家族承包縣內工程低價搶標又未利益迴避，張勝德直球對決「可受外界審視」。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，則建議受質疑說明清楚，讓縣民了解預算使用。張勝德回應，公司可接受審視，一切合乎法定程序，呼籲外界勿惡意攻擊「捕風捉自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
高嘉瑜驚曝「重新做人」 原因竟是...
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導前立委高嘉瑜今（25）日宣布，正式投入民進黨台北市議員第二選區（內湖、南港）議員初選。她打趣自嘲，這次可說是「重新做人」，因為基層希望她繼續留在港湖深耕，期盼能在選區內應選9席議員中，讓綠營能開出4席全上的好成績，這也象徵她將再度與曾共同競選立委的台灣基進前秘書長吳欣岱再度對決。高嘉瑜今早在東湖市場受訪時指出，她這次在港湖重新由議員出發，可說是新人、重新做人，過去在此參選議員時，民進黨最多就是4席，現在國民黨有4席、民眾黨1席，應選總席次是9席，只要綠營團結、全力以赴，相信一定可以拚出4席全上最好的成績，也希望大家全力支持，票票都投民進黨。談及決定參選的原因，高嘉瑜說，她一直都在港湖，上次選舉後團隊也持續在基層努力，也有很多聲音希望他們留下；而對團隊而言重新出發的最好方式，就是從頭開始、重新做人、腳踏實地，畢竟港湖是議員、立委相同的選區，「所以我們從基層開始，重新跟基層連結，也希望大家能繼續給我們一個『重新做人』的機會」。至於被問到再次對決吳欣岱的心情，她則強調，這兩年來基層感觸非常深刻，大家都知道綠營一定要團結，才能在藍大於綠的選區，爭取最多的選票、最大的支持，如果分裂，最後漁翁得利的永遠都是國民黨，不管是從前台北市議員江志銘到她的落選，民進黨跟泛綠的選民都有共同的體悟，就是必須「票票民進黨」，才能夠全壘打。原文出處：快新聞／高嘉瑜驚曝「重新做人」 原因竟是... 更多民視新聞報導誰最有機會拉下蔣萬安？藍營議員認了：綠營有兩人地方實力很強參戰港湖市議員！再度對決高嘉瑜 吳欣岱發聲了代表綠營對決蔣萬安？王世堅喊不願被徵詢：推薦5人選民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導民眾黨立法院黨團今（26）日下午召開記者會，由身兼黨主席的黃國昌親自宣布白營的軍購特別條例版本，預算相比行政院版的8年1.25兆，大幅降低至4000億元。黃國昌聲稱，台灣人從未把自由當成免費。民眾黨今日下午2時30分召開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，由即將卸任立委的黃國昌親自主持，另外包含立委劉書彬、立法院黨團辦公室主任陳智菡與政策會執行長賴香伶將出席。陳智菡表示，軍事採購絕對不能只是漫天喊價而毫無監督，民眾黨團軍購特別條例共有五大特色，包含明確化採購項目、金額、各項籌獲期程、維持成本；合理化特別預算金額；一年一期編列，須提出採購與到貨進度之專案報告。陳智菡說，第四，遵守國防法，軍事投資建案應將工業合作項目納入規劃；第五，需提出財政衝擊影響評估。黃國昌指出，政策會與黨團過去這段時間進行多方諮詢，也非常感謝上週末多位陸、海、空軍將領參加諮詢會議，相信也承受極大壓力，因此為了保護這些將領，今天沒讓他們出席記者會；對於他們而言，自提版本就是給出白營的政策立場與價值主張。黃國昌稱，台灣人從來沒把自由當成免費，過去這幾年，人民付了高額納稅錢去做軍事採購，付了錢卻拿不到東西，試問沒拿到東西，要怎麼樣強化國家安全？台灣是要付錢就安全，還是拿到武器才能安全？這個問題他大概問了十次，迄今沒得到答案。原文出處：快新聞／弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費 更多民視新聞報導黃國昌立院最後一舞！民眾黨確定自提軍購特別條例 14:30最新說明都和黃國昌金釵有關！李有宜退黨、黃守仕退選 朱蕙蓉9字火大砲轟劉書彬當美參議員面「拿錯誤數據」批軍購 遭當場打臉民視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言
中國加速對台備戰「密建2基地」！學者驚曝「藏身山後」內幕
政治中心／綜合報導中國近年持續加快對台灣軍事部署腳步，早在2021年，就有媒體揭露解放軍於福建漳州近海興建新的陸軍航空兵機場。台灣國防研究倡議（TDRI）共同創辦人溫約瑟指出，解放軍自2023年底起，又進一步在福建省漳州市龍海區草鞋店一帶新增兩處陸航設施，顯示其意圖透過分散部署，提升直升機調度彈性，同時利用地形掩護，降低遭我方精準打擊的風險。民視 ・ 7 小時前 ・ 2則留言
鄭麗君選台北市長？黃揚明揭她最大弱點：將讓蔣萬安未來政治路更好走
民進黨究竟要派誰參選2026台北市長？近期傳出領軍台美關稅談判的行政院副院長鄭麗君因表現亮眼，被點名是參選北市長的熱門且最強人選，就連立委王世堅也盛讚是最適合人選。不過，資深媒體人黃揚明卻直言，若鄭被提名其選舉團隊如何籌組和磨合是考驗外，而且對現任市長蔣萬安而言，恐會讓他未來的政治路更加順遂。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
若立院強行通過民眾黨版軍購案？國防部揭後果：完全無法執行、甚至會有後遺症
即時中心／綜合報導民眾黨版軍購特別條例在昨（26）日曝光，軍購規模相較政院版僅剩4,000億元，更刪除原有的重層攔截網、台灣之盾、非紅供應鏈等；甚至明列各項軍購項目最高額度，等同增加軍購談判交涉難度。對此，國防部今日上午臨時召開記者會，國防部戰略規劃司長黃文啓中將強調，國防部提出的專案，是依據敵情威脅跟國防部的聯合作戰計畫，以及防衛作戰兵力調整的規劃所做的；若立院強行通過民眾黨版本，會讓國防部完全沒有辦法去執行，甚至可能會衍生後遺症。民眾黨版的國防特別條例列出6款採購項目，軍購總額上限為4,000億元，其預算編製不受預算法第23條及第84條的規定限制。採購採一年一期方式編列，期滿後經立院同意可辦理後續預算；條文也明定，自公布日施行至2033年12月31日止，為期近7年。國防部昨晚便以四點聲明回擊，強調國防部版本得到美國國會、國務院及AIT公開肯定，並非「以政治宣示取代專業審查」；質疑民眾黨版本僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。今日一早，國防部在松指部召開臨時記者會。被問到若立法院最終通過在野黨版本的國防特別條例，未來對軍購會有何影響？國防部戰略規劃司長黃文啓中將指出，立法院各黨團針對預算審查都有立場，這不是他個人可以評論的。但他還是要強調，國防部提出的專案，是依據台灣的敵情威脅跟國防部的聯合作戰計畫，以及防衛作戰兵力調整的規劃所做的。黃文啓表示，若立院強行通過民眾黨版本，會讓國防部完全沒有辦法去執行，甚至可能會衍生後遺症，「我們也會在立院徹底的講清楚，讓所有人能夠瞭解，畢竟一個正確的決策，才有辦法讓我們的國家更安全。」他直言，若勉強只買裝備卻沒有配套，後續審監單位在稽核時，恐怕相關的建案人員都難逃失職之責。所以這部分，國防部會跟立院就技術層面交代清楚，但還是希望能夠按照行政院版本通過，才有助於整個軍購，還有國內相關的商購跟委製案的遂行。國防部政務辦公室主任孫立方中將則表示，民主社會對於不同法案都可以討論；然而，在國際現實環境之下，我國執行軍購案有很多在客觀上必須克服的困境跟挑戰。在前期規劃上，勢必有一些需保密措施要做，沒辦法把內容講那麼清楚，所以會有長時間的溝通與協商過程。當達到一定程度的共識後，國防部就會正式地跟公眾說明，孫立方強調，國防部目的不是要去跟各個不同黨派去打對台，因為國防是全民國防，公眾共同來參與對國防政策的形成是有幫助的，整體而言還是怎麼做溝通跟協商。國防部政務辦公室主任孫立方中將表示，民主社會對於不同法案都可以討論；然而，在國際現實環境之下，我國執行軍購案有很多在客觀上必須克服的困境跟挑戰。（圖／民視新聞）另外，國防部主計局長謝其賢中將也補充，民眾黨版本明訂了項目採購數量跟預算上限，但條例是法律位階，如果特別條例明訂採購數量和預算上限，未來採購數量沒有達到，或在上限內沒辦法執行，就必須要回過頭請立法院修改條例，可能會緩不濟急，造成執行上的困難。且民眾黨版只有軍購，而軍購用美金計價，跟新台幣會有匯率問題；若以新台幣訂上限，未來8年匯率有任何變化，「台幣貶值一塊錢、購買力就可能下降上百億，與訂定數額將產生差異。」原文出處：快新聞／若立院強行通過民眾黨版軍購案？國防部揭後果：完全無法執行、甚至會有後遺症 更多民視新聞報導苗栗後龍死雞一片！被棄置出海口 動保所急送驗禽流感、追查來源國民黨想解套救國團！鏟黨產遊行赴立院抗議 白恐受難者強力砲轟起風了？法國會決議15歲以下「禁用社群媒體」 最快9月上路實施民視影音 ・ 4 小時前 ・ 2則留言
立院會期倒數! 藍白恐強推爭議法案三讀 綠:阻擋到底
政治中心／綜合報導立法院延長會期即將結束，綠營預料國民黨團會把日前社會爭議太大暫時喊停的幾項法案一次提出來表決，包含黨產條例，民進黨團質問"國家財產為什麼不還"、也要他們別為了幫顏寬恒的貪污助理費解套，量身訂做修法，藍營則說"不管正不正義，立法院的規則就是數人頭"，但民團反斥，認為法案都不符民意。「助理聘任黑箱。」拿起手舉版，公督盟狂轟國民黨團把助理費制度關進黑箱，這個案子可能在本周五延會結束前，被拿來三讀。公民監督國會聯盟理事長張宏林：「國民黨跟民眾黨，在這個會期完全不公布他的助理聘用，用誰都不敢公開的狀況之下，你們憑什麼要來增加立委助理的這些資源，不出席不開會不提案吊車尾的全部都是國民黨。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）時代力量副秘書長劉品辰：「（媒體報導說）牛煦庭的版本，就是要給有司法審判壓力的立委交代，他就是想要即刻適用就是量身打造，這就是要溯及既往讓現在在打，顏寬恒跟高虹安的官司，可以因此獲得某種程度上的豁免。」痛批助理費除罪化是增加立委小金庫、為政治盟友司法解套的雙重自肥，因阻力過大喊停離島建設條例、讓中天復活的"廣電法修法"、替婦聯會及救國團解套的黨產條例修法。都可能一起闖關。立委（國）賴士葆：「不管爭不爭議在這裡數人頭，請民進黨團也尊重立法院的議事規則。」立委（民）范雲：「既然曾經是國家的，那為什麼到現在，不願意依法歸還給國家，柯文哲市長在市長任期，就要求救國團把財產回歸台北市，不能贊同把貪污合法化，如果國民黨為了顏寬恒的壓力，在禮拜五要表決的話，所有縣市首長候選人都要，大家都會仔細睜眼看著他們的投票紀錄。」立法院延會即將結束進入新會期，藍營何時將喊停的爭議法案拿出來三讀，民進黨政府緊盯。（圖／民視新聞）議場大戰比人頭，民進黨團揚言阻擋到底，民團經濟民主連合也號召周二集結立法院遊行，國會外頭怒吼，告訴在野陣營並非席次多就可為所欲為。原文出處：立院會期倒數！藍白恐強推爭議法案三讀 綠揚言阻擋到底、民團集結抗議 更多民視新聞報導國民黨太囂張！放話「爭議法案」週五大清倉 綠委批3法最自肥藍委批軍購案裝神弄鬼 顧立雄嗆：講了也不聽指民眾黨提軍購刪2關鍵 沈伯洋酸：叫你國防部長民視影音 ・ 17 小時前 ・ 1則留言
過年出國注意！申辦護照易塞車時段曝光 海外旅遊警示新增「被送中」風險
農曆新年在即，外交部領事事務局長鄭正勇今（27）日提醒，民眾申辦護照可依照自身情況，多多利用不同遞件管道，而現場排隊辦照人潮通常在3個時間點需要等候，建議可使用領事局官網查詢等待人數作為參考；另一方面，有關中國「跨境鎮壓」、「送中」風險，領事局近期也更新官網旅遊警示說明欄，增加相關國家是否有與中國簽署引渡協定，提供國人參考出國風險。外交部今日召開例行記者會，......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
川普任內是「武統最佳機會窗口」？華府智庫示警：3原因恐讓北京提早出手
現任華府智庫「史汀生中心」（Stimson Center）中國項目主任及高級研究員孫韻（Yun Sun），23日在美國《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌，以「2026年台灣將面臨完美風暴？」（A Perfect Storm for Taiwan in 2026?）為題撰文指出，2021年，時任美國海軍上將、印太司令部司...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9則留言