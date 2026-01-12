波蘭大規模民防計畫 政府發放安全應變手冊

（中央社記者彭維楀華沙12日專電）波蘭政府宣布啟動一項大規模民防計畫，將向全國每一戶家庭發放安全應變手冊。手冊內詳細指導民眾在遭遇戰爭、網路攻擊、停電、甚至核生化威脅時的生存技能，凸顯波蘭在俄烏戰爭僵持不下之際，正全面強化社會韌性與防衛意識。

根據波蘭內政部公告，這項計畫預計印製並發放1700 萬份，手冊旨在確保每一位公民在面臨突發性危機時，能具備基本的自救與互助能力。

手冊內容涵蓋廣泛，包括如何識別防空警報、避難所位置、儲備緊急物資的清單（如飲水、藥品與收音機），以及在通訊中斷時與家人聯繫的備案。

據波蘭獨立英文網站波蘭筆記（Notes From Poland），波蘭政府表示，這本手冊除了實體紙本將寄達各家戶信箱外，也同步推出數位版與手機應用程式。此外，政府計劃於今年陸續在各級學校與社區舉辦配套民防演習與救護訓練。

報導指出，自俄烏戰爭以來，身為北約東翼前哨的波蘭大幅增加軍費開支，而此次發放全民手冊象徵波蘭國防策略正從單純的「軍事硬實力」擴展至「全民防衛」。

儘管部分在野黨質疑此舉可能引發不必要的社會不安，但民調顯示，多數波蘭民眾支持政府加強民防透明度，以應對高度不確定局勢。（編輯：張芷瑄）1150113