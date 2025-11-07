波蘭威士忌出口成長快速 國際嶄露頭角

（中央社記者彭維楀華沙6日專電）伏特加向來是波蘭烈酒出口主力，不過威士忌近年成長快速，2021年出口值為4000萬茲羅提（約新台倍3.37億元），到了2024年已成長至1.97億茲羅提，表現亮眼，也讓波蘭烈酒出口產品趨向多元。

根據波蘭烈酒行業僱主協會（ZPPPS）發布的最新報告，波蘭烈酒的出口總額在過去10年平均每年增長11%，2024年總值達24億茲羅提，超過了牛奶、奶油和優格的總出口價值。

報告指出，伏特加仍是波蘭烈酒出口主力，去年海外銷售額接近9億茲羅提，主要市場包括法國、美國、匈牙利、英國和德國；不過，波蘭烈酒出口結構正變得「越來越多樣化」。

根據協會統計，2002年，伏特加約佔出口烈酒總量的80%，如今已下降到約38%；威士忌則躍升為重要的出口品類，出口總額約占8.2%。

波蘭本土威士忌品牌逐漸在國際嶄露頭角，根據波蘭獨立英文網站波蘭筆記（Notes From Poland），帕普羅基單桶威士忌（Paprocky Single Barrel）在2023年的國際烈酒挑戰賽（International Spirits Challenge）上獲得世界威士忌銀牌。

ZPPPS報告指出，烈酒行業在2024年預估為波蘭政府帶來高達103億茲羅提的消費稅收入；同年啤酒帶來的消費稅收入為37億茲羅提，而葡萄酒則貢獻了6億茲羅提。（編輯：陳慧萍）1141107

飲酒過量有害健康，酒後請勿開車。