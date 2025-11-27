波蘭將購瑞典A26潛艦 韓「島山安昌浩級」艦鎩羽而歸

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典國防部長榮松(Pål Jonson)當地時間昨(26)宣布，波蘭政府現已選定該國研製的新一代A26潛艦，藉此強化波羅的海周邊穩定，此舉也將增強兩國軍工合作，深化安全互信；不過，這道消息出來的同時，也宣告日前有意以「買新艦送舊艦」競逐此案的南韓鎩羽而歸。

紳寶集團表示，配備先進科技的新一代A26潛艦，目前已獲波蘭政府選定，未來將汰換現役的俄系基洛級(Kilo-class)潛艦，藉此建構現代化水下戰力，強化該國波羅的海周邊區域安全；瑞典國防部長榮松(Pål Jonson)隨後也在個人社群上證實此事，並強調這是瑞典、波蘭兩國關係間「歷史性的一刻」(a historic day)。

廣告 廣告

軍聞媒體「Breaking Defense」引述波蘭公共電視台《TVP》報導，波蘭以「虎鯨」(Orka)計畫名義採購新型潛艦，吸引德國蒂森克虜伯海洋系統(tkMS)、義大利芬坎蒂尼(Fincantieri)、法國海軍集團(Naval Group)、西班牙納凡提亞(Navantia)，以及南韓韓華海洋(Hanwha Ocean)和瑞典紳寶集團競標，最終鎖定3艘瑞典A26潛艦，總金額上看100億波蘭茲羅提(約新台幣859.48億元)。

而在昨天，南韓《韓聯社》才引述軍方人士消息指出，該國有意透過贈與退役在即的「張保皋號」潛艦(SS-061)，吸引波蘭選定其推銷的「島山安昌浩級」，如今結果出爐，也確定南韓在該案競逐中與德、法、西國船廠一樣，正式鎩羽而歸。

代號為A26的瑞典「布萊金厄級」潛艦，為紳寶集團最新打造的柴電潛艦，綜合公開資訊，該艦潛航排水量逾1900噸，延續現役哥特蘭級艦配置、搭載AIP絕氣推進系統，最大潛深至少在200公尺以上；而瑞典政府現已採購「布萊金厄號」(HMS Blekinge)、「斯堪尼號」(HMS Skåne)兩艘A26潛艦，預計2027、2028年交軍服役。

【看原文連結】

更多自由時報報導

睽違147天！ 海鯤號可望明天出海測試

海鯤號今晨浮航出海 奮進魔鬼魚打頭陣 可望今明兩天連續海試

南韓潛艦「元祖」張保皋號退役 有望移交波蘭為後輩爭取訂單

買可打500公里的PrSM有譜？ 1.25兆特別預算納「遠程精準打擊飛彈」

