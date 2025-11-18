波蘭往烏克蘭鐵路爆炸 官員懷疑境外勢力破壞援烏通道

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）17日證實，華沙東南方約100公里的米卡村附近，一段鐵路軌道發生爆炸，他稱這是「史無前例的破壞行為」，並誓言逮捕肇事者。

官方指出，受損的電纜擊破火車窗戶，但未造成人員傷亡，但尚無法確定具體的爆炸時間。同時，波蘭官員也發現同條鐵路上另有架空電纜受損。

由於該鐵路線是向烏克蘭運送武器的重要援助通道，波蘭特勤協調部長謝莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）認為，這起爆炸「極有可能」是依「外國情報單位」指示所為。匿名波蘭安全官員則透露，政府正調查此事件是否與俄羅斯、白俄羅斯或兩國代理人有關。

廣告 廣告

內政部長凱爾文斯基（Marcin Kierwinski）表示，已在現場取得監視器畫面等大量證據，應該能迅速鎖定肇事者身分；國防部長柯辛尼亞克卡米茲（Władysław Kosiniak-Kamysz）則表示，軍方將檢查華沙—盧布林—赫魯別舒夫間約120公里的路段，該路線透過鐵路和公路連接波蘭首都與烏克蘭。

美聯社報導指出，自2022年俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯及其代理人已被指控在歐洲策畫數十起攻擊與其他事件。西方國家官員認為，莫斯科的目的是削弱國際社會對烏克蘭的支持，並製造恐懼、分化歐洲社會。

路透社則報導，波蘭及其他歐洲國家自烏克蘭戰爭爆發以來，已遭遇多起縱火、破壞與網路攻擊事件。華沙過去曾將責任指向俄羅斯，認為波蘭因為作為援助基輔的樞紐而成為主要攻擊目標，而俄羅斯則一再否認涉及任何破壞行動。

更多公視新聞網報導

英媒指施壓烏割地止戰 川普否認稱主張就地停火

美烏領袖再次峰會 川普暫拒供戰斧飛彈

川普稱與蒲亭通話2.5小時 敲定2週內於匈牙利會晤

