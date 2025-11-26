波蘭拒絕同性婚姻！ 歐盟法院裁定「侵權」：成員國須互相承認同婚登記
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導
歐洲聯盟法院25日裁定，歐盟成員國必須承認在其他會員國合法登記的同性婚姻。這項判決源於兩名波蘭男同志的申訴，兩人在德國完婚，返回波蘭後婚姻卻不被承認。
根據法新社及法國世界報報導，這對男同志其中一人擁有德國國籍，兩人多年居住德國，並於2018年在柏林結婚。然而，當他們計畫回到波蘭生活，並申請在當地登記結婚時，卻遭到官方拒絕，理由是波蘭法律不承認同性婚姻。
對此，歐洲聯盟法院裁定：「涉案配偶為歐盟公民，在行使自由移動權及返回原籍成員國時，享有在成員國境內移居和正常家庭生活的權利。」歐洲聯盟法院指出：「此類拒絕違反歐盟法律。不僅侵犯自由移動和居住的權利，也侵犯私人及家庭生活受尊重的基本權利。」
法院補充，裁決並未要求成員國修改本國婚姻法，但各國在承認他國婚姻時不得因性別組成而差別對待。
