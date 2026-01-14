波蘭拘留遭烏通緝俄考古學家 莫斯科不滿要求釋放

（中央社記者彭維楀華沙13日專電）波蘭去年12月逮捕一名被烏克蘭指控掠奪克里米亞地區歷史文物的俄羅斯考古學家Alexander Butyagin，並將其拘留，引發莫斯科抗議並要求釋放。

波蘭新聞通訊社（PAP）報導，被捕的俄籍考古學家涉嫌在俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）後，未經烏克蘭政府許可，在當地主持大規模的考古發掘工作。烏克蘭檢察機關指控，其行為違反保護文化財產的國際公約，實質上參與了文化掠奪。

俄羅斯外交部13日發聲明提到，日前召見波蘭駐俄羅斯大使克拉耶夫斯基（Krzysztof Krajewski），針對此事提出強烈抗議，並告訴他烏克蘭的指控是「荒謬的」，要求波蘭立即釋放Alexander Butyagin。

波蘭共和報（Rzeczpospolita）引述華沙大學國際法專家格澤比克（Patrycja Grzebyk）分析指出，由於波蘭與歐盟多數國家皆不承認俄羅斯對克里米亞的領土主張，因此在法律邏輯上，俄方在當地的考古活動常被視為非法占領區的資源掠奪。（編輯：謝怡璇）1150114