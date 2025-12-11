波蘭擬再援烏MiG-29 換無人機技術

記者施欣妤／綜合報導

波蘭10日證實，正與烏克蘭討論移交波蘭最後一批MiG-29戰機事宜，有望使烏國取得14架將退役的MiG-29，強化對抗俄羅斯侵略的關鍵能力；而波蘭則有望取得烏國無人機與飛彈等國防技術。

波蘭是北約首個向烏克蘭提供戰機的國家，目前也準備將波蘭最後一批14架MiG-29軍援烏國。波蘭參謀本部聲明指出，該批戰機已達使用年限，且無升級計畫，未來其角色將由F-16與FA-50戰機取代；而軍援MiG-29符合北約支持烏克蘭的堅定立場，也將提升北約東翼空域安全。

雙方談判還包含烏克蘭提供部分無人機與飛彈技術，以及攜手研發新的國防能力。

目前波蘭空軍仍有11架單座、3架雙座MiG-29戰機。北約成員國仍保有MiG系列戰機的還有保加利亞，曾因擔憂防空缺口而拒絕援烏的保加利亞，已開始接收16架全新F-16 Block 70戰機，不排除改變立場，將舊機提供給烏國。

波蘭計畫把即將退役的MiG-29戰機，全數軍援烏克蘭。（達志影像／美聯社資料照片）