波蘭東南部空域關閉 傳因北約軍事活動

（中央社華沙7日綜合外電報導）航班追蹤服務網站FlightRadar24今天表示，波蘭東南部空域近幾小時因「非計畫的軍事活動」而再度關閉。

路透社報導，FlightRadar24在社群平台X上發文指出，由於北大西洋公約組織（NATO）的飛機在這塊區域行動，導致盧布林機場（Lublin Airport）目前無法進入。

波蘭東部的熱舒夫機場（Rzeszow Airport）與盧布林機場上個月也曾一度暫停營運，當時官方稱是例行性操作，對波蘭空域並無威脅。（編譯：李佩珊）1150207