波蘭格但斯克港 2025年貨櫃量創新高

根據英國航運相關網站引述，波蘭最大港口格但斯克港（Port of Gdansk）公布，去（二○二五）年營運成績，全年總貨物處理量達八千零四十萬公噸，較二○二四年約七千七百四十萬公噸，成長近四％，顯示該港在東、中歐航運物流中的樞紐地位進一步鞏固。

格但斯克港管理局資料顯示，全年由港口各碼頭處理貨櫃量約二百七十八萬六千四百七十五TEU，較前一年成長約廿三％，創下歷史新高。其中國際航運中心角色，尤其在貨櫃物流鏈中的重要性明顯提升，帶動港口整體活絡。

廣告 廣告

作為波羅的海地區及中東歐重要交通樞紐，格但斯克港全年接待船舶呼叫共四千三百九十四艘，較前一年增加約四點二％。其中商業船舶三千六百五十艘，較前一年成長約二點五％，顯示大型船舶運力利用更有效率，平均噸位也持續上升。

據統計顯示，液態燃料仍為港口貨物構成的最大類別，占總吞吐量近五成，並由內夫托波特（Naftoport）原油碼頭創下三千七百四十萬公噸的處理歷史新高，強化格但斯克港在區域能源供應的關鍵角色。另，該港一般貨物部分表現亮眼，較去年大增約十六點六％，達二千七百二十萬公噸，反映整體經濟活動與進出口需求穩健成長。港口投入基礎建設投資與策略布局，例如波羅的海樞紐貨櫃碼頭（Baltic Hub Container Terminal）擴建等，都進一步提升其貨櫃處理能力與市場競爭力。

格但斯克港管理局表示，此一成績反映出港口因應全球供應鏈變動、靈活調整營運策略能力，並將持續深化基礎設施與物流服務布局，因應未來更高貨物流動需求，鞏固在波羅的海及歐洲地區重要地位。