波蘭格利維采市拜會中市府 拓展智慧科技合作

記者張妤甄／臺中報導

波蘭西利西亞省格利維采市副市長迪萊夫斯卡（Aleksandra Dylewska）於今（13）日率團拜會臺中市政府，由副市長鄭照新代表接見，雙方就經貿投資、科技研發、城市治理及文化交流等議題交換意見，互動熱絡、氣氛融洽。

鄭照新表示，格利維采市擁有悠久的歷史，也是該區域重要交通樞紐及科技重鎮，近年積極推動產業轉型，由傳統煤礦、鋼鐵產業，成功轉型發展高科技、汽車製造及研發產業，而臺中在精密機械與智慧製造等領域近年有極快速的發展，期待兩地未來推動相關的合作。

迪萊夫斯卡感謝市府的熱情接待，也藉此機會拜會深入了解臺中的城市發展與產業現況，對臺中留下深刻印象。

鄭照新說明，臺中市為全國第2大城市，近年在交通建設、產業升級及城市治理等面向持續推動多項重大建設，尤其在捷運建設、會展產業及智慧製造發展等，城市整體競爭力與投資吸引力日益提升。尤其因應美國關稅影響，市府也積極協助產業開拓更多國際市場，包括歐洲、澳洲等，同時也積極開拓城市交流面向，相信未來與格利維采市有很多潛在合作空間。

鄭照新表示，臺灣近年積極發展自動化、智慧製造、機器人產業，對於相關的人才培訓與學生交流都有極高需求；我國除臺大、陽明交通大學，中部地區如中興大學也有相關科系，市府樂於協助雙方人才交流。

波蘭西利西亞省格利維采市副市長迪萊夫斯卡今（13）日率團拜會臺中市政府，由副市長鄭照新代表接見。（記者張妤甄攝）