波蘭正妹來台3年才知「北捷無香蕉線」！誤會原因曝光

生活中心／楊佩怡報導

台北捷運是許多外國觀光客與台灣學生、上班族的通勤首選，不過近日卻有外國朋友因為「英文翻譯」鬧出笑話！一名來台生活已3年的波蘭正妹透露，自己最近搭乘捷運時，才猛然驚覺一直以來被自己稱作「香蕉線」的捷運路線，真實名稱其實叫做「板南線」，貼文一出立刻讓網友們笑翻。





英文只差1字！波蘭正妹來台3年才知北捷沒有「香蕉線」…萬網被洗腦：回不去了

波蘭正妹來台3年才驚覺念錯板南線英文。（圖／民視新聞資料照）

該名波蘭女子在社群平台Threads發文指出，她最近搭乘台北捷運時，抬頭看見路線標示牌寫著「板南線 Bannan Line（藍線，代號BL）」，這才大夢初醒。原來，因為板南線的英文拼音「Bannan」，不論是在字形外觀還是發音上，都與英文的香蕉「Banana」極為相似，導致她這3年來一直把這條藍色路線看成「香蕉線」。

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英文只差1字！波蘭正妹來台3年才知北捷沒有「香蕉線」…萬網被洗腦：回不去了

波蘭正妹表示自己看錯板南線英文，一直以為是「Banana」，所以她都叫板南線是香蕉線。（圖／翻攝自維基百科）

這場美麗的誤會讓原PO自己也忍不住笑翻，還特別拍下捷運標示發文分享，瞬間吸引萬名網友按讚朝聖。不少網友笑喊「Blue banana line」、「還好妳沒叫它藍蕉線」、「越來越有台灣幽默感了」、「慘了，被你一說我回不去了」、「留友看藍色香蕉線」、「現正在香蕉線上某站笑到黑哭」、「香蕉線很可愛耶，北捷應該要感謝你賜名」、「完了，本來不知道的，這下回不去了！！！」。

英文只差1字！波蘭正妹來台3年才知北捷沒有「香蕉線」…萬網被洗腦：回不去了

有網友透露外國友人也會把板南線英文看成「Banana」。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

此外，貼文也釣出不少有著「同款誤會」的苦主現身說法。有網友分指出「笑死 我朋友之前聽我介紹台灣盛產香蕉 然後來台灣找我玩 他一直跟我說他在搭 banana line我一直聽不懂」、「我先生每次都這樣問 我快笑死」、「我外國朋友也曾經跟我說過 他搭香蕉線」、「居然很多人現在才發現嗎，我都一直唸香蕉線，覺得好可愛」、「沒事！妳不孤單，每次在看的時候，都會不小心當成香蕉線！」。





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