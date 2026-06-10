波蘭正妹搞錯3年！以為北捷有「香蕉線」 55萬人朝聖大笑
一名波蘭正妹今（10）日表示，在台灣待了3年，一直都以為台北捷運有一條「香蕉線（Banana）」，直到今天仔細一看，才發現標示上寫的是「板南線（Bannan）」，讓她超傻眼，文章上線約2小時就吸引逾55萬人朝聖大笑，引起討論。
一名波蘭正妹今日在Threads表示，搬來台灣生活了3年，過去一直都以為台北捷運裡面有一條「香蕉線（Banana）」，結果今天不知道為什麼，她很認真的看標示上的英文字，才發現上頭寫的竟然是「板南線（Bannan）」，讓她當場傻眼。
貼文上線後迅速爆紅，僅2小時左右就有超過55萬人朝聖，留言笑說「我有時候也會看錯，這很正常」、「之前從來沒想過，但一聽到妳講我就回不去了」、「超好笑，以後都跟朋友約搭香蕉線」、「香蕉是黃的呀，怎麼會覺得藍線是香蕉哈哈」、「留友看藍色香蕉」。
也有人說「這個幽默感太強了，妳已經是真正的台灣人了」、「台灣人平常都沒在看英文，今天之後應該會很多人拍照打卡了」、「如果真的有香蕉線，那還要找一下其他水果」、「以後這條就是『藍蕉線』了」、「妳不孤單，我還真的瞬間眼花看成香蕉過」。
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