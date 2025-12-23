波蘭發布避難點搜尋App 全國容量可容納逾4800萬人

（中央社記者彭維楀華沙22日專電）波蘭政府今天正式推出一款名為「該躲在哪裡」（Where to hide）的行動應用程式與互動地圖官網，旨在協助民眾在遭遇戰爭或災害等緊急狀況時，迅速定位並尋獲最近的避難設施。波蘭內政部強調，經大規模普查，全國各類避難點總容量超過4800萬人，足以容納全波蘭人口。

英文網路媒體「波蘭筆記」（Notes from Poland）報導，這款應用程式由波蘭內政部與國家消防局（PSP）共同開發，整合全國約7萬個避難地點資訊。用戶透過手機定位，系統即可顯示周邊避難所位置並提供導航建議；該程式同時具備離線指南針功能，確保在GPS或網路斷訊時仍能發揮作用。

波蘭內政部長凱爾文斯基（Marcin Kierwiński）表示，波蘭民防基礎設施數十年來疏於管理，新政府正推動「地下盾牌」（Underground Shield）計畫，除了推出搜尋App外，政府更編列約50億茲羅提（約新台幣440億元）預算，用於整修舊有防空洞，並確保新建的公共建築必須包含避難空間。

報導指出，根據波蘭國家消防局的分類，避難地點包含具備專業過濾系統的防空洞、地下車庫等掩蔽處，以及地鐵站、隧道等臨時避難點。雖然高規格的防空洞目前僅能容納約30萬人，但若納入其他地下設施，總避難容量超過4800萬人，足以因應波蘭全國約3800萬人口的疏散需求。

華沙市政府也配合中央政策，現代化改造現有的地鐵系統，預計在緊急情況下，單是地鐵站就能收容超過10萬名市民。官員表示，發布這款應用程式不僅是技術升級，更是提升國民危機意識的重要手段，呼籲波蘭民眾平時就應熟悉住家及辦公室周邊的避難配置。（編輯：陳妍君）1141223