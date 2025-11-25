波蘭砸重金建無人機部隊！助台廠搶攻商機

▲根據我國財政部資料，今年1～10月無人機出口5475萬美元，較去年大幅成長11.4倍。無人機示意圖。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 現代戰爭型態與傳統戰爭已大不相同，從俄烏戰爭中更可看出無人機憑藉其低成本與靈活的特性，成為戰場上的重要工具。我國亦在大力發展無人機產業，今年1～10月我國無人機出口5475萬美元，較去年大幅成長11.4倍，尤其正在軍中積極打造無人機系統的波蘭，更是我國目前以及未來的重要市場。

根據我國財政部資料，2024年全球無人機出口金額達58.2億美元，較前一年增加 36.1％。中國憑藉政策支持、技術與價格優勢，全球市場佔比37.2％穩居龍頭，其次為香港19.4％，中港合計占比逾超過55％。我國亦積極布局無人機產業之發展，今年1～10月無人機出口5475萬美元，較去年大幅成長11.4倍，出口市場中以對波蘭占39.3％最高，其次依序為捷克32.7％、美國15.9％。

波蘭全力投入發展無人機產業

綜合外媒報導，日前在波蘭國會的國防委員會會議上，波蘭國防部副部長湯姆奇克（Cezary Tomczyk）表示，國防部的目標是讓無人機在所有軍種中全面普及，一直落實到最基層單位，為了實現這一戰略，正在針對小型無人機及其配套裝備的採購，推出法律便利化措施，同時發展3D列印備用零件的試點計畫，讓部隊能夠直接測試新型解決方案。

目前已在多支部隊設立了專門培訓無人機操作員的單位，同時，正在積極籌建「自主系統中心」（OSA），未來將負責協調軍方、研究機構與科技企業之間的合作。

湯姆奇克強調，國防部即將推出一項大型專案，將組建空防的新一層保護網，相關項目最快在未來三到四週內就會公布。湯姆奇克指出，無人機系統與反無人機系統都是波蘭向歐盟「SAFE」防務基金申請資金時的最高優先項目，波蘭可從該基金獲得超過400億歐元的經費用於國防投資。

湯姆奇克進一步表示，正大量採購價格低廉的現成無人機機型，到今年底前，部隊將接收超過5000套這類訓練裝備。同時也在修訂法規，讓後備役人員能夠報名參加無人機操作課程，只需要幾週課程的時間，就足以讓學員擁有具備操作無人機的能力。

台灣搶進歐洲無人機國防商機

受到俄烏戰爭影響，許多歐洲國家，尤其是波蘭、捷克這些烏克蘭周遭國家，軍援烏克蘭的意願與責任特別強烈，因此需要採取大量軍需物資運往烏克蘭，其中就包括無人機。另外，隨著歐洲國防自主意識越來越高漲，打造自主軍工產業鏈也成為像波蘭等國家的首要目標，而無人機就是現代戰爭的關鍵工具之一，發展潛力無限。

根據《今週刊》報導，DSET政策分析師方怡然表示，歐洲國家除了單純從台灣採購生產無人機所需的零組件之外，也在尋找或吸引有意願的台灣企業，赴當地設廠商生產。隨著台灣出口市場擴大，就愈有能力進行再投資，同時透過歐洲合作夥伴在烏克蘭實地操兵，可獲得寶貴的戰區實務經驗，進一步改良無人機的性能或發展全新功能，提升台灣無人機的實力，形成一個正面循環。

