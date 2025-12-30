波蘭總理：俄烏和平指日可待 數周內有望停火

歐洲多國與加拿大領導人今天(30日)召開視訊會議，針對美國主導的俄羅斯與烏克蘭和平計畫進行討論。波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)會後樂觀表示，俄烏有望在數周內停火，和平已指日可待。

綜合路透社與美聯社報導，這場視訊會議的與會者包括多位歐洲國家元首、加拿大總理卡尼(Mark Carney)、歐盟領導人以及北約(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)。這是自美國總統川普(Donald Trump)日前於佛州接待烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)後，歐洲領袖首次針對俄烏戰爭前景召開會議。

會後，圖斯克在內閣會議上表示：「和平已指日可待。」他進一步解釋，所謂「指日可待」指的是「未來幾週，而不是未來幾個月或幾年」。他還說，歐洲元首將於明年1月再度舉行會談，共同決定烏克蘭與歐洲的未來。

川普此前表示，儘管俄烏在達成停火上仍有棘手問題待解決，雙方對和平的共識「已愈來愈接近」。根據澤倫斯基的說法，俄烏對於東部頓巴斯(Donbas)地區和札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia)的主權歸屬仍存在爭議。

與此同時，俄烏雙方也陷入新一輪言詞交鋒。俄方指控烏軍對總統普丁(Vladimir Putin)的一處湖畔官邸進行大規模無人機襲擊，烏方則駁斥這是莫斯科為了破壞和平努力而編造的「謊言」。(編輯 : 廖奕婷)