波蘭總理：歐盟援烏資金未來兩年轉向凍結俄資

歐洲聯盟領袖今天(18日)在布魯塞爾高峰會上同意，以動用俄羅斯凍結資產，而非共同舉債的方式，在2026年至2027年為烏克蘭提供資金支援。波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)會後對此表示，這項討論已取得突破性進展。

法新社報導，圖斯克告訴記者：「我們確實正朝突破邁進，而所謂突破，就是大家一致認為，嘗試動用俄羅斯資產援助烏克蘭是合理的，對歐洲也是好事。不過，部分國家仍會努力爭取最大程度的保障。」

圖斯克在峰會休息期間表示，歐盟領袖已發表共同聲明，表達希望將俄羅斯資產用於支援烏克蘭的立場，他不認為任何國家會在此議題上退縮。

在俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭後，歐盟共凍結約2100億歐元的俄羅斯資產，其中約1850億歐元存放於比利時的歐洲清算銀行(Euroclear)。比利時方面擔憂，若同意釋出資金，俄羅斯可能透過法律手段進行報復。

圖斯克說，「接下來我們還有許多愈來愈技術性的討論要進行，因為未來最可能面臨俄羅斯金融報復風險的國家，主要是比利時，還有其他國家，正尋求相關保障措施。」

他並表示，動用歐盟預算的「財政緩衝」(fiscal headroom)並未獲得主要成員國支持，因此較不可能以歐盟資金直接支應；相較之下，較可行的方向是以俄羅斯資產為基礎的賠償型貸款，並為風險最高的國家提供明確且可信的保障。(編輯：楊翎)