波蘭耶誕玻璃裝飾聞名全球 工藝精緻價高仍站穩市場

透明玻璃管在火焰中燒得通紅，玻璃工匠巴蘭小心翼翼旋轉、吹氣，製作出渾圓完美的耶誕玻璃球。

這家位在波蘭首都華沙的家族企業玻璃工廠，30年來生產各種手工耶誕玻璃裝飾，傳統風格與工藝獲得世界認可，連美國白宮的耶誕樹上，也掛過他們家的飾品。

玻璃藝術家巴蘭說：「總是有新的東西、新的形狀、新的設計挑戰，你真的需要帶著熱情去做這件事，把你的心放進玻璃裡。」

根據歐洲外匯交易與跨國付款公司Akcenta的報告，波蘭2023年耶誕裝飾品出口額達6820萬歐元，排名全球第5、歐洲第3。

廣告 廣告

這家工廠也以高品質站穩國際市場，主要賣到德國、美國、法國、捷克、瑞士、奧地利等等，由於堅持以口吹玻璃、手工彩繪完成，每一道工序耗時費力，各項成本都很高，業者坦言，無法跟中國的大量生產線打價格戰。

耶誕玻璃飾品業者斯洛迪茲卡表示，「所以我們的主要目標是在品質、設計、創新方面與中國人競爭，新的裝飾品、新點子，當然還有傳統。」

儘管堅守傳統工藝，他們每年都會推出靈感來自時尚、建築與自然潮流的新系列，讓品牌也跟上潮流，保有現代品味。儘管近年來AI席捲商業設計領域，業者仍然堅持生產線上不會有人工智慧，一切保有原創價值。

更多公視新聞網報導

斯洛維尼亞「坎卜斯之夜」 延續過耶誕恐怖傳統

花蓮酒廠震後災情慘 生產線停止仍在緊急修復

