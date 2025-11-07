波蘭與美洽談 盼成烏克蘭、斯洛伐克天然氣供應樞紐
（中央社記者彭維楀華沙6日專電）波蘭正積極與美國洽談增加液化天然氣（LNG）進口，向鄰國烏克蘭和斯洛伐克供應燃料。此舉旨在「加強中歐地區的復原力和主權」，幫助該地區擺脫對俄羅斯液化天然氣的依賴。
波蘭能源部本週三向路透社（Reuters）證實：「我們正在與我們的合作夥伴——美國人、斯洛伐克人、烏克蘭人——，合作探討進口美國天然氣以加強我們地區能源安全的可能性。」
一名消息來源人士表示，官員們預計將在本週稍晚於雅典舉行的跨大西洋能源會議上，在與各方會晤後宣布一項促進進口的聯合聲明。
消息人士透露，「隨後將就向斯洛伐克供應液化天然氣的條款展開磋商」。報導提到，透過波蘭運往斯洛伐克的天然氣量每年可能高達40億至50億立方公尺，約等同斯洛伐克全年天然氣消耗量。
據波蘭獨立英文網站波蘭筆記（Notes From Poland）報導，美國已經是經海路運往波蘭的主要液化天然氣供應商。
目前，位於波羅的海沿岸希維諾烏伊希切（Świnoujście）的液化天然氣碼頭，每年可接收約83億立方公尺的天然氣，約可滿足波蘭國內天然氣需求的40%。
位於格但斯克（Gdańsk）的第二個液化天然氣接收站已於近期開始建設，預計於2028年啟用，容量為61億立方公尺。早在2022年該碼頭仍在規劃時，波蘭即宣佈打算利用它向鄰國斯洛伐克、捷克共和國和烏克蘭提供天然氣。
上個月，波蘭天然氣傳輸營運商Gaz-System宣佈，已開始評估市場對液化天然氣進口的興趣，以決定是否在格但斯克正在建設的碼頭旁再建造第二個浮動碼頭。
週三，波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）訪問斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava），與斯洛伐克總統佩拉格利尼（Peter Pellegrini）舉行會談，重點討論能源和安全問題。
納夫羅茨基表示：「在與川普總統會面後，我提議波蘭儘快成為美國天然氣供應中心。」他補充說，波蘭作為能源中心的作用，「有助於引領我們在整個地區脫離俄羅斯，以達成能源獨立」。
烏克蘭目前雖然能滿足天然氣自給自足需求，但俄羅斯在戰爭中對其能源基礎設施的攻擊，迫使基輔必須從波蘭、斯洛伐克和匈牙利進口天然氣。（編輯：謝怡璇）1141107
