波蘭議員受訪暴走 伸手碰女記者領口「想關麥克風」

蘭議員受訪暴走，伸手碰女記者領口。（圖／翻攝自X@nexta_tv）





國營電視台女記者奧拉茲為了採訪波蘭在烏克蘭和談的立場，在國會直播專訪國會議員史庫基維奇，女記者質疑波蘭沒有積極為烏克蘭和談做努力，甚至還批評議員操弄資訊，受訪議員情緒失控，不僅出言羞辱女記者，還多次伸手觸碰對方胸前、企圖關閉夾在領口的麥克風。

波蘭記者奧拉茲v.s.波蘭議員史庫基維奇：「我會關掉你的麥克風，（請不要碰我），不我會關掉它，（因為您，請不要碰我），沒錯拜託你關掉它，（請不要侵犯我的人身）。」

廣告 廣告

採訪到一半，波蘭國會議員史庫基維奇突然將手伸到女記者胸前，企圖關閉對方夾在領口的麥克風，離譜行徑全被鏡頭拍下。

波蘭記者奧拉茲v.s.波蘭議員史庫基維奇：「我的天，我的人身不受你侵犯，但是妳現在太過分了，（你才太超過了），那麼再見。」

波蘭國會議員史庫基維奇，10日在國會大廈接受國營電視台TVP女記者奧拉茲採訪，奧拉茲認為波蘭沒有積極參與烏克蘭和談努力，但史庫基維奇卻忽視事實操弄資訊。



史庫基維奇似乎被這番話激怒，不僅出言羞辱女記者，還多次伸手觸碰對方胸前，相關畫面流出後，在波蘭社群媒體掀起撻伐，波蘭公民聯盟也提出檢舉，這侵犯言論自由又荒謬的行為。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

習近平普丁忘關麥？聊「器官移植、長生不老」被聽光光

獨家／誰家的車！鄰居擋社區通道 男用「藍芽Mic」擴音找人

朱立倫赴警局到案說明！ 盧秀燕拿麥克風喊：主席！加油！

