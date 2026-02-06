波蘭議長嗆川普「不配」提名和平獎 美大使怒斷聯「不容任何不尊重」

編譯莊佳芳／綜合報導

波蘭議會議長恰扎斯蒂日前公開批評川普破壞國際穩定，並直言川普「不配」被提名角逐2026年諾貝爾和平獎。此番言論引發美方不滿，美國駐波蘭大使羅斯宣布切斷與其的所有聯繫。波蘭總理圖斯克強調，盟友關係應建立在相互尊重之上。路透社分析指出，事件凸顯波蘭政壇內部在對美立場上的分歧，親歐派與親美勢力態度迥異。隨著川普再度被推上諾貝爾和平獎話題中心，相關爭議也持續延燒至歐洲政壇。

波蘭議會議長恰扎斯蒂稱川普不配被提名角逐2026年諾貝爾和平獎。（圖／翻攝自X平台 @wlodekczarzasty）

波蘭議會議長恰扎斯蒂（Włodzimierz Czarzasty）日前表示，美國總統川普奉行強權政治，利用權力強制推動政策交易，已經破壞了國際間的穩定，因此他不支持由美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson），及以色列議會議長奧哈納（Amir Ohana）所提出，提名川普角逐2026年諾貝爾和平獎的提議，因為「他不配」。

此番言論引起美國駐華沙大使羅斯（Tom Rose）不滿，他在社群媒體X上表示，由於恰扎斯蒂對川普進行無端攻擊，已經影響美方對波蘭的關係，因此切斷了與恰扎斯蒂之間的所有聯繫，他強調，川普為波蘭人民貢獻許多，因此不容任何人不尊重川普。

恰扎斯蒂則在羅斯的貼文下留言稱，對此表示遺憾，但不會改變其堅定的立場。兩人的激論也引起波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）的關切，他留言表示，「羅斯大使先生，盟友之間應該互相尊重，而不是互相說教。至少在波蘭，我們是這樣理解夥伴關係的。」

2025年的諾貝爾和平獎由委內瑞拉反對派領袖馬查多(左)獲得，但她後來將這個獎項轉送給川普，川普也欣然接受。（圖／翻攝自X平台 @MariaCorinaYA）

路透社分析，恰扎斯蒂與圖斯克同屬親歐派，而他們的回應也恰恰凸顯了波蘭政府內部面對美國態度的分歧。立場親美、甚至號稱「波蘭川普」的波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）就透過發言人批評，現在的執政聯盟選擇了一位不了解聯盟的重要性及意義的人擔任議長。

川普毫不掩飾對諾貝爾和平獎的渴望，從去年就多次宣稱自己結束了全世界多場國際衝突，理應是最合適的人選，但最後卻飲恨無緣獎項，雖然最後和平獎得主委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）轉贈給川普，但他仍多次表達未獲獎的失望。

