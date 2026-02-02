波蘭購美製MS-110偵照莢艙 強化邊境監控
記者賴名倫／綜合報導
美國《國防郵報》（The Defense Post）1月30日報導，美國空軍近日與國防大廠RTX集團簽署1.97億美元（約新臺幣61.5億元）合約，為波蘭採購7組MS-110多光譜機載偵照莢艙系統、由戰機掛載執行航空偵照任務；波蘭將成為北約第一個該款裝備用戶。
合約由美國空軍生命週期管理中心主導，內容包括7組MS-110偵照莢艙、後續整合工程與後勤維保支援；後續將由RTX公司位於麻薩諸塞州韋斯特福德工廠製造，並於2031年8月前交付、整合至波蘭空軍戰機上，提升波蘭與北約盟邦的廣域情監偵與戰場覺知能量。
MS-110根據DB-110莢艙改良而來，採用遠程傾斜拍攝式（LOROP）設計，以多種可見光與紅外線波段多光譜成像系統為核心，有效偵照距離140公里，可精確克服天候與環境限制，偵獲目標紅外線熱源，並運用人工智慧（AI）與機器學習（ML）技術即時識別與分析數據。另配備高速資料鏈功能，可在一定距離內將資訊傳輸至地面控制站，或在落地後迅速傳輸數據，發揚優異全天候廣域長距離彩色偵照能量，讓指參單位獲得最新資訊用於評估決策。
軍聞網站「calibre defence」則說，MS-110莢艙可用F-16、F-15、F/A-18與JAS-39「獅鷲」等戰機掛載，或由C-130運輸機、海上巡邏機或MQ-9系列無人機等平臺搭載，亦不排除波蘭空軍計畫運用購自韓國的FA-50PL戰機掛載；未來可望大幅提升對俄羅斯接壤邊境的即時監控與應變能量，有效提升波蘭與北約盟邦的戰略優勢。
波蘭將成為北約首個MS-110偵照莢艙用戶，有助大幅提升監控能量。圖為F-16戰機掛載示意圖。（取自RTX公司網站）
