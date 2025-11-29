波蘭購96架「阿帕契」 打造全球第2大機隊

記者潘紀加／綜合報導

美國波音日前接獲美國陸軍一份總值約47億美元（約新臺幣1475億元）的「對外軍事銷售」合約，為波蘭生產96架AH-64E「阿帕契」直升機，預計2028年開始交付。波蘭也將成為僅次於美國的全球第2大「阿帕契」用戶。

阿帕契史上最大外國訂單

波蘭與美國政府去年簽署96架AH-64E與相關彈藥設備的採購合約，旨在以西方先進直升機，取代老舊的蘇聯時代Mi-24武裝直升機。美陸軍26日正式向波音下單，這是「阿帕契」史上最大宗外國訂單，預計2028年開始交機、2032年5月底前全數完成，屆時波蘭將擁有規模僅次於美國的「阿帕契」機隊。

波蘭也將獲得一套完整作戰支援系統，包含在本土進行飛行員和維修人員培訓、地面維保設備及先進的維修基礎設施等。波蘭國防部已向美國陸軍租用8架同型機用於早期訓練，首架已於6月飛抵波蘭。

多項配備 拓展戰場覺知能量

軍聞網站「Army Recognition」報導，這份AH-64E訂單將在美國亞利桑那州梅薩的波音工廠製造，該合約還包含協助埃及和科威特升級現役AH-64D機隊至AH-64E；2國還可選擇分別再購入10架和8架新機。

報導指出，AH-64E配備Link-16資料鏈、「士兵無線電波形」（SRW）、APG-78「長弓」毫米波射控雷達（FCR）等系統，可即時與地面、防空部隊等其他單位共享資訊，並能安裝「有人／無人組合」（MUM-T）協同作戰套件，藉由利用無人系統赴前方偵察，拓展戰場覺知能量。

波音9月底在梅薩工廠慶祝「阿帕契」首飛50週年。新聞稿指出，如今AH-64E已成為最成熟、性能最先進構型，具備絕佳火力、生存性與作業互通性等。數月來，波音持續向澳洲、印度、摩洛哥等國交付「阿帕契」，而波蘭將成為全球第19個操作國家。

美陸軍頒布波音新約，為波蘭生產AH-64E，預計2032年5月底前完成交付。（取自波音網站）

波蘭將成為全球第2大「阿帕契」用戶，目前正訓練飛行員和維修團隊。圖為美陸軍同型機。 （取自DVIDS網站）

波蘭防長柯席尼亞克─卡密希，去年出席「阿帕契」簽約儀式。（取自波音網站）

AH-64首飛迄今已50年，展現優異性能。圖為美國陸軍「阿帕契」日前實施「大象走路」操演。 （取自DVIDS網站）