波蘭軍事訓練「準備就緒」 強化防衛韌性

記者施欣妤／綜合報導

波蘭22日啟動「準備就緒」（wGotowości）的軍事訓練計畫，向全國有意願民眾提供基礎軍事訓練，以強化波蘭整體國防能力，應對俄羅斯威脅與東歐安全局勢不穩。首階段2週內便有約1.8萬人報名參加，華沙當局目標是在明年向40萬波蘭公民提供軍事訓練。

「波蘭國家廣播電臺」（Polskie Radio）報導，受到俄國持續侵略烏克蘭影響，歐洲國家對莫斯科威脅愈來愈憂心，波蘭政府為此提出，向全國民眾提供軍事訓練的計畫，招募有意願的民眾，在週末時間接受由軍方提供的軍事防禦訓練，包含基礎防衛能力、生存技巧、緊急醫療處置，以及「訊息衛生」（info-hygiene）教育，加強民眾應對假訊息的能力等。

波蘭國防部長科西尼亞克—卡梅什22日在南部克拉科夫市，宣布計畫正式啟動，並指出，短短2週就有約1.8萬人報名參加，其中7成報名者如期出席，且參訓者有45%為女性。科西尼亞克—卡梅什此前表示，該計畫是「波蘭歷史上規模最大的國防訓練」，將向小學生到退休老人在內的所有公民開放。

波蘭與烏克蘭長達530公里邊境相連，自從烏俄戰爭爆發後，波蘭便大幅擴大國防支出，並提出這項提升全國民眾軍事能力與知識的計畫，提升整體防禦韌性。

波蘭官兵向參與「準備就緒」的民眾，教授軍事知識與提供軍事訓練。（取自科西尼亞克—卡梅什「X」）