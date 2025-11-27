波蘭選定瑞典A26級潛艦 打造新一代水下戰力

記者賴韋廷／綜合報導

瑞典總理克里斯特森26日宣布，紳寶（Saab）的A26級潛艦，贏得波蘭「奧爾卡」（Orka）新型潛艦計畫，將為波蘭海軍打造新一代水下戰力。

軍聞網站「The War Zone」報導，波蘭計畫投資25.2億美元（約新臺幣780億元）採購3艘A26級潛艦，以替換基洛級「奧爾澤號」（ORP Orzeł）。瑞典紳寶從法國海軍集團、德國蒂森克虜伯海事系統、義大利芬坎特里、南韓韓華海洋、西班牙納凡提亞等大廠的競爭中脫穎而出，而波蘭也將成為A26級潛艦的首個出口用戶。相關提案還包含與波蘭軍工業的合作及技術轉移，但細節仍在磋商，尚未正式簽約。

克里斯特森強調，這項採購意義重大，代表「波蘭與瑞典對歐洲安全威脅擁有共同的認知，兩國將共同為波羅的海區域的安全承擔更多責任。」

紳寶表示，A26級專為波羅的海水下環境設計，部分構型可整合垂直發射系統（VLS），具備「戰斧」巡弋飛彈發射能量，能夠滿足波蘭軍方的作戰需求。

A26級潛艦全長約66公尺，水上排水量約2122噸，配備絕氣推進系統（AIP），具優異續航及靜音能力，據稱可連續潛航超過18天。標準編制僅26名組員，但可額外容納35名特戰人員。艦艏除魚雷發射管外，還配備大型多功能發射管，可供潛水員或無人水下載具使用。

波蘭選定紳寶A26級潛艦，作為下一代新型潛艦。圖為該艦想像圖。（取自紳寶網站）

波蘭將成為A26級潛艦首個出口用戶。圖為克里斯特森與國防部長約松一同視察A26級建造情形。（取自約松「X」帳號）