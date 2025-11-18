波蘭鐵路被炸 直指俄國特工犯案

波蘭總理圖斯克（右二）11月17日視察疑遭俄國間諜爆炸破壞的鐵路線。路透社



波蘭通往烏克蘭的一條重要鐵路線在週日（16日）遭發現爆炸受損。波蘭政府週二（18日）宣布，已經鎖定的兩名嫌犯，都是俄羅斯的情報特工。莫斯科當局則駁斥這是「反俄宣傳」。

波蘭總理圖斯克 (Donald Tusk) 週二表示，波蘭已經確認兩名進行破壞的嫌犯，兩人是與俄國情報部門合作的烏克蘭人，並且已經逃往白俄羅斯。

這次爆炸發生在連接波蘭首都華沙和東部邊境城市盧布林的鐵路線上。該鐵路線通往烏克蘭，是西方援助烏克蘭軍火，送進烏克蘭的通道之一。

自俄烏戰爭爆發以來，波蘭和其他歐洲國家經歷了一波波縱火、破壞和網路攻擊。波蘭曾經表示，由於該國是軍援烏克蘭的主要樞紐，成為莫斯科當局最大的攻擊目標之一。克里姆林宮持續徹底否認。

在被問到圖斯克的指控時，俄國總統普丁的發言人培斯科夫週二說：「我們這樣說吧，在波蘭，每個人都爭先恐後想要在這一方面搶先歐洲火車頭。而這個地方當然也是厭俄情緒孳生的地方。」

圖斯克在對國會議員報告時說：「最重要的消息是……我們已經確定了要對這些破壞行為負責的人。在這兩起案件中，我們確信炸毀鐵軌的企圖和破壞鐵路基礎設施的行為都是有意為之，目的是造成一場鐵路災難。」

週二稍早，波蘭情報部門的一位發言人表示，所有跡象都表明俄國情報部門策劃了針對波蘭鐵路的破壞行動。

波蘭基礎建設部長週一（17日）表示，遭到攻擊的華沙—盧布林鐵路線，每天有115班次列車行駛。這條鐵路線總長120公里。

