波蘭鐵路遭破壞 總理：涉案烏克蘭人為俄羅斯效力

（中央社華沙18日綜合外電報導）波蘭境內鐵路上週末因爆炸受損，總理圖斯克（Donald Tusk）今天表示，兩名替俄羅斯工作的烏克蘭公民涉嫌犯案。目前他們已離開波蘭。

美聯社報導，圖斯克今天在波蘭國會下議院表示，這兩名犯嫌長期與俄羅斯情報機構合作，已經知道他們的身分，但由於調查還在進行中，尚無法對外公布。

圖斯克之前形容，這條連接首都華沙與烏克蘭邊境的鐵路路線發生爆炸，是「前所未見的蓄意破壞行動」。

另外，同一條鐵路路線更南邊的路段也有電線受損，波蘭官員證實同屬蓄意破壞行為。

波蘭政府的國家安全委員會（National Security Committee）今天稍早召開會議，軍方指揮官、情治單位首長及總統代表均出席。

國防部長表示，軍方已派巡邏人員前往檢查東部地區鐵路與其它重要基礎設施的安全。波蘭檢方也已展開調查。

第一起事件發生在米卡（Mika）附近，這座村莊位於華沙東南方約100公里處，爆炸毀損了鐵軌。另一起破壞電線事件則發生在普瓦維地區（Puławy），距盧布林市（Lublin）約50公里。

兩起事件均有載客列車因此停駛，所幸無人受傷。目前兩地毀損部分都已修復。

圖斯克昨天談及米卡村事件時曾表示：「爆炸很可能是為了炸毀該列車。」（編譯：楊昭彥）1141118