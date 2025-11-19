波蘭鐵軌爆炸！控烏克蘭人涉嫌和俄國聯合搞軌 克里姆林宮駁斥助長反俄

編譯曾宜婕／綜合報導

烏克蘭人涉嫌和俄羅斯合作炸毀波蘭鐵路！據CBS News 18日報導，波蘭15日晚間發生鐵路爆炸事件，鐵路連接波蘭首都華沙（Warsaw）和烏克蘭境內，是用來運送物資到烏克蘭的交通要道。波蘭官方表示，目前已鎖定嫌犯是兩名涉嫌為俄羅斯效力的烏克蘭人，但案件仍在調查階段，還不能將嫌犯身分公布於眾。

在爆炸發生後，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）到現場了解情況。（圖／翻攝自X平台 @donaldtusk）

位於華沙東南方約100公里處的米卡村莊（Mika）居民表示，在周六（15日）晚間聽到爆炸聲響，隔日，火車駕駛員就通報在鐵軌上發現明顯的損壞痕跡。另外一起電線損毀事件發生在距盧布林市（Lublin）約50公里的普瓦維地區（Puławy），官方表示沒有人在這兩起事件中受傷，受損鐵軌也已經修復完畢。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）稱這起攻擊事件「史無前例」，直指引爆目標很有可能是鐵軌上的火車。

波蘭檢察官已經針對事件展開調查，並聲明：「這起事件造成立即的交通危險，對許多民眾的生活、健康以及財產構成威脅。」這起事件伴隨著過去俄羅斯數次針對波蘭和歐洲各國的破壞和攻擊。

據半島電視台18日報導，圖斯克指出其中一名烏克蘭肇事者可能在5月被利沃夫（Lviv）法院以「破壞行為」定罪，另一名肇事者可能是頓巴斯地區（Donbas）的居民，頓巴斯地區目前遭俄羅斯佔領控制。今年秋天，這兩名嫌犯從白俄羅斯進入波蘭，在鐵軌爆炸發生後，他們即離開波蘭返回白俄羅斯。

俄羅斯政府駁斥圖斯克的指控，聲稱波蘭政府試圖製造對俄羅斯的仇恨，克里姆林宮發言人聲明，俄羅斯被指控參與了任何攻擊，直言反俄情緒在波蘭相當嚴重。

