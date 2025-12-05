波蘭陸軍接收首批「獾式」步兵戰鬥車

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「Defence24.com」4日報導，「波蘭軍備集團」（PGZ）子公司HSW向波蘭陸軍第15機械化旅，交付首批15輛國產「獾式」步兵戰鬥車，開始汰換前蘇聯製舊式BWP-1（BMP-1）甲車。

報導指出，這15輛「獾式」步兵戰鬥車為今年3月簽署111輛採購訂單的一部分，並預計2029年前陸續完成交付，使量產型總數達到106輛，同時會將5輛原型車升級至作戰標準。

「獾式」步兵戰鬥車的ZSSW-30砲塔配備30公厘鏈砲、7.62公厘同軸機槍與2枚「長釘LR」反裝甲飛彈，還具備陸上最高時速65公里，以及時速8公里的水面浮航能力，兼具優異機動性及強大火力，配備的裝甲也可有效抵禦砲彈及地雷威脅。

廣告 廣告

波蘭副總理兼國防部長科西尼亞克—卡梅什並指出，正規劃採購更多「獾式」步兵戰鬥車；同時希望將「獾式」步兵戰鬥車，打造成波蘭軍工業的主力出口產品，並計畫進一步開發改良型號，除現有配備無人砲塔的兩棲型「獾式」甲車外，也將開發指揮、支援，以及不具兩棲能力的車型。

波蘭軍備集團則表示，有信心完成改良型的開發，期望改良車種能在明年凱爾采（Kielce）的防務展中公開亮相，並爭取更多國內外訂單。