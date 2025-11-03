波蘭駐台代表拜會黃偉哲

波蘭台北辦事處長畢爾斯基(左二)拜會市長黃偉哲(右二)，雙方企盼城市間合作交流帶動台波關係蓬勃發展。右為市府新聞暨國際關係處長蘇恩恩。（市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

波蘭台北辦事處長畢爾斯基三日拜會市府，由市長黃偉哲親自接待，雙方共同期盼城市間的合作交流，帶動台波關係多面向蓬勃發展。

畢爾斯基來自台南姊妹市羅茲市，去年他曾親訪，未來期許在其協助下，多增進台南和羅茲市交流。波蘭在歐洲有極重要地位，而台南是台灣第一個城市，期待在古蹟保存、文化藝術、教育、體育等方面跟羅茲與其他波蘭城市建立交流。

台南有許多優質農漁特產品，繼鳳梨後，歐盟已開放芒果、芭樂等農產進入歐洲，這幾項農產均是台南強項，黃偉哲希望希望日後也能介紹給波蘭的朋友品嘗。畢爾斯基表示，今年八月甫到職隨即造訪，著眼台南對台波合作重要性，尤其台南奇美食品是波蘭重要外商，而台波兩國間的經濟往來，從食品到半導體等不同產業，都持續熱絡，在農產方面，波蘭的蘋果與藍莓也希望能引進台灣。

文化藝術方面，畢爾斯基處長透露，波蘭民俗表演團體預計明年五月來台，期盼也能安排至台南演出。教育方面，波蘭也正積極尋找台灣的傑出大學建立雙邊合作，包括台南成大，希望建立跨校雙聯學位。畢爾斯基外交資歷豐富，過去曾派駐美國、越南、捷克、馬來西亞的領事職務。