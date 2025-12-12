波蘭、巴西買到停不下來！四大原因黃金再飆高

[Newtalk新聞] 全球關注FOMC 利率決議宣布降息一碼，金價延續漲勢至 4,248 美元，但FOMC 聲明稿重申未來降息之幅度與時機仍需審慎評估，引發市場對未來降息 節奏之不確定性，投資人情緒轉趨謹慎，金價上行動能受限，隨後回落至 4,215 美元附近震盪整理。截至今天(12日)下午1點前，黃金交易價來到4266(盎司/美元)。

台銀表示，儘管聯準會利率點陣圖顯示明年可能僅降息一碼，然而因主席鮑威爾會後談話表示就業下行風險增加，加上市場預期下任聯準會主席立場可能偏鴿下，市場仍定價明年有機會降息兩碼，美國十年期公債殖利率與美元指數雙雙走跌，激勵金價微幅反彈至 4,226 美元，引發高檔賣壓出籠，金價拉回至 4,205 美元，稍晚美國公布上週首次申請失業救濟金人數為 23.6 萬人，不如市場預期的22萬人及前值的 19.1 萬人，顯示勞動市場依舊疲軟，金價重拾漲勢，最高上行至 4,285.79 美元，隨後漲幅收斂，最後報價 4,283 美元。

四大原因推動金價推新高

富國銀行在2026年展望中指出，央行購金、美元貶值、聯準會降息及地緣政治不確定性，將推動金價再創歷史新高。預測2026年金價將上漲5.8%至10%，為4,500至4,700美元，雖然能源市場供給過剩限制整體商品表現，但黃金與貴金屬仍是少數亮點。央行持續購金以分散美元風險，ETF投資需求亦有望增長，該行認為黃金在全球資產配置中，將扮演資本保值與避險的重要角色。

根據世界黃金協會（WGC）歐非中東資深分析師Krishan Gopaul表示，波蘭與巴西在10月金價創新高後整理期間，成為主要買家，波蘭央行11月增持14公噸黃金，持有量達544公噸，占外匯儲備27%；巴西央行則增持11公噸，連續三個月買進，累計43公噸，持有量達172公噸。烏茲別克、捷克及哈薩克央行亦持續增持，顯示官方需求在高金價下仍具韌性，中國則連續五個月購金低於2公噸，需求相對疲弱。

