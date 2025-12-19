波蘭「愛國者」中隊達FOC 肩負空防重任

記者潘紀加／綜合報導

波蘭陸軍第3防空旅第37防空中隊操作的「愛國者」防空系統，18日達「全作戰能力」（FOC），未來將擔負整合防空與飛彈防禦（IAMD）任務，強化國土空防能量。

軍聞網站「Defence Blog」報導，波蘭國防部長柯席尼亞克—卡密希18日赴首都華沙附近城鎮索哈切夫，主持第37防空中隊達FOC儀式。該中隊先前在測試中，運用「整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」（IBCS）搭配「愛國者」，成功攔截巡弋飛彈靶彈，正式獲FOC認證，成為波蘭首支達FOC的「愛國者」部隊。這也是美國境外首度以IBCS搭配「愛國者」完成實彈射擊。

波蘭國防部表示，「愛國者」防空系統為該國「WISLA」防空反飛彈計畫核心，而第37防空中隊的FOC認證，包括「愛國者」系統的完整戰力，以及與IBCS整合的能量，象徵「WISLA」計畫第一階段順利完成。下一階段將讓「低層防空與飛彈防禦用感測器」（LTAMDS）雷達、各型防空飛彈與系統等，擴大與IBCS整合，打造可靠的多層防空體系。

卡密希透露，波蘭預計於2027至2029年間，接收48輛「愛國者」飛彈發射車，也規劃增加攔截器和感測器數量，並將F-35等第5代戰機和其他系統納入多層次防空體系，有效強化空防能量。

柯席尼亞克—卡密希出席「愛國者」防空部隊達FOC儀式。（達志影像／路透社）

陸軍第3防空旅第37防空中隊12月通過測評，已具備完整戰力。（達志影像／路透社）