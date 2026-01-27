波蘭、沙國締「戰略夥伴」 深化國防、能源合作

記者賴韋廷／綜合報導

波蘭總統納夫羅茨基26日在首都華沙接見沙烏地阿拉伯外交部長費瑟親王，宣布兩國締結「戰略夥伴」關係；沙國同意擴大對波蘭供應原油，並開啟在國防工業、先進技術及農業領域的深度合作。

波蘭TVP公共電視臺報導，能源安全是費瑟親王此次波蘭行的核心之一。波蘭外長席科斯基表示，隨著波蘭全面擺脫對俄羅斯的能源依賴，沙國原油已占波蘭進口量約6成，成為該國能源韌性的基石，雙方計畫簽署長期合約，確保合作。

在經貿與技術層面，雙方簽署成立「合作委員會」的備忘錄，將針對國防裝備出口、人工智慧（AI）、網路安全、綠色能源及農業技術等領域設立專門工作小組。納夫羅茨基還指出，波蘭積極尋求參與沙國「2030願景」計畫，並期待在「20國集團」（G20）框架下密切協調，共同建立全球安全網路。

波蘭總統府官員表示，此次外交突破不僅確保了經濟轉型的動力，更為波蘭爭取到與「全球南方」國家對話的戰略籌碼。費瑟親王則對波蘭的戰略地位表示高度重視，認同東歐與中東的穩定互為因果。

納夫羅茨基（左）會晤費瑟親王，積極提升波蘭與沙國合作關係。（達志影像／歐新社）