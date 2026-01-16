波蜜跨界娛樂新嘗試 攜手《星城 Online》打造生活化互動體驗

從通路到數位互動，波蜜以跨界合作深化年輕世代連結，老品牌的新語言，波蜜結合線上娛樂拓展品牌溝通場景

日常消費也能很有感，波蜜攜《星城 Online》推整合行銷合作，波蜜持續年輕化佈局，跨界合作讓品牌走進新世代生活

深耕台灣市場逾半世紀的 波蜜，持續以貼近消費者生活為品牌核心，近期正式啟動跨界合作企劃，攜手休閒娛樂手遊《星城 Online》，推出結合通路、包裝與數位互動的整合型行銷合作，透過日常消費場景創造更具參與感的品牌體驗，進一步拉近與年輕世代的距離。

本次合作以「生活即互動」為概念，波蜜多款人氣果菜汁商品將於全台 CVS 與量販通路推出限定改包裝，消費者只要於活動期間購買指定商品，即可參與《星城 Online》平台的專屬回饋活動。波蜜期望將品牌長期倡議的「日常補給、輕鬆選擇」轉化為更有趣、更具互動性的消費體驗，讓健康飲品自然融入年輕族群的生活節奏。

在宣傳資源配置上，波蜜亦同步整合官方社群、自媒體露出、活動公告與新聞擴散等多元管道，放大跨界合作聲量，讓消費者在熟悉的購買場景中，感受到品牌持續創新的活力與溫度。

波蜜表示，品牌持續觀察年輕世代的消費行為與媒體使用習慣，未來也將以「不改變初心，但持續創新」為核心原則，透過更多元、生活化的合作形式，打造兼具親和力與時代感的品牌溝通方式，讓波蜜不只是陪伴成長的經典品牌，也能成為新世代日常生活的一部分。

以上訊息由波蜜提供