波音停售印尼F-15EX! 139億美元空軍現代化夢碎 南海空防格局面重創

波音公司近期正式宣布終止向印尼出售 F-15EX 戰機的計畫，標誌著印尼長期空中力量現代化進程面臨重大挑戰。 圖：翻攝自 騰訊網 雲霄武堂

[Newtalk新聞] 波音公司近期正式宣布終止向印尼出售 F-15EX 戰機的計畫，標誌著印尼長期空中力量現代化進程面臨重大挑戰。該計畫原本旨在提升印尼空軍高端作戰能力，但最終因財政、政治與採購現實等多重因素而告吹。

波音防務公司業務開發與策略副總裁貝恩德·彼得斯在新加坡航展上證實，公司將不再積極推進 F-15EX 項目。該項目最初於 2023 年簽署諒解備忘錄，計畫購買 24 架 F-15EX 戰機，總價值約 139 億美元，涵蓋訓練、武器及後勤維修服務，原本是印尼提升與美國及盟國空軍互通性的核心舉措。

據軍事評論《寰球戰略解讀》指出，F-15EX 計畫的終止，意味著印尼部署重型遠程製空平台、重塑地區空中優勢的雄心受挫。印尼普拉博沃·蘇比安托政府曾希望將空軍建設成符合西方標準的印太力量投射部隊，但 F-15EX 的缺失限制了印尼在遠程巡邏、深海打擊和高端威懾能力上的選擇。

F-15EX 計畫的終止，意味著印尼部署重型遠程製空平台、重塑地區空中優勢的雄心受挫。 圖:翻攝自X帳號@iPopBase

分析人士認為，波音退出具有重要地緣政治意義。在中美競爭加劇、印太安全環境緊張的背景下，美國對非盟友國家的軍售策略正面臨重新評估。印尼財政壓力是 F-15EX 專案失敗的核心因素。2026 年印尼國防預算約 95 億美元，而 F-15EX 計畫總價達 139 億美元，與同時期購買 42 架達梭「陣風」戰機的資金需求形成衝突。

此外，印尼採購體系存在結構性挑戰，包括官僚程序、資金分配限制及政治審查，使高成本單一平台的採購難以落實。F-15EX 的終止，使印尼空軍將繼續依賴由升級後 F-16、Su-30MK、Su-27SK 及 FA-50 等混合機隊維持作戰能力，但其載重和續航優勢難以替代。印尼正在考慮其他方案，包括俄羅斯 Su-35、韓國 KF-21 以及巴基斯坦 JF-17「雷電」Block III，以尋求成本效益較高的替代方案。

F-15EX 的終止，使印尼空軍將繼續依賴由升級後 F-16、Su-30MK、Su-27SK 及 FA-50 等混合機隊維持作戰能力，但其載重和續航優勢難以替代。圖為印尼蘇-30 。 圖：翻攝自 騰訊網 陶慕劍觀察

波音方面則表示，亞太地區國防市場仍具吸引力，估計規模達 650 億美元，但公司將優先與採購軌跡更可預測的合作夥伴合作。對印尼而言，F-15EX 計畫終止既是挑戰，也是推動國防多元化和自主化的契機。

分析指出，該事件反映出美國軍售越來越附帶戰略條件，促使東南亞國家採取多供應商策略，以降低政治干預和出口管制風險。未來，歐洲及韓國供應商可能成為區域國防的重要替代選擇，進一步改變東協國家的戰略結盟模式及區域空中力量平衡。

