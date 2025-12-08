險些開火？共軍殲-15雷達瞄準日本F-15 退將揭緊張情勢：戰爭只差一步之遙

日本首相高市早苗日前談及「台灣有事」的言論，引發中日關係緊繃，日前又傳出從中國航母「遼寧號」起飛的殲-15戰機，對日本航空自衛隊的F-15戰機進行間歇性雷達照射，雙方衝突再升溫。對此，退役少將栗正傑在節目《前進戰略高地》指出，中日雙方緊張氛圍可能一燃即起，戰爭只差一步之遙。

​根據日本防衛省，中國殲-15戰機兩度以雷達照射日本自衛隊F-15戰鬥機。事件發生在沖繩本島東南方的公海上空，當時自衛隊機正在對從中國航空母艦「遼寧號」起飛的艦載機，實施侵犯領空的應對措施。防衛大臣小泉進次郎7日凌晨召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。

對此，栗正傑分析，從渤海、黃海、釣魚島一路延伸至宮古海峽，第一島鏈這邊充滿戰火，可能一燃即起，戰爭只差一步之遙，日本正加強在馬毛島、與那國島、宮古島、石垣島等地部署124對艦飛彈、034防空飛彈，射程涵蓋200至1000公里，等於在第一島鏈形成人為封鎖，對解放軍而言，可忍孰不可忍。

栗正傑指出，遼寧艦選擇由宮古海峽進行正面穿越，就是在回應日本的威嚇；而日本F-15戰機升空監控後，殲-15再以火控雷達照射回擊，更凸顯當時情勢只差一步就可能失控。

​栗正傑強調，火控雷達是戰機啟動攻擊前的關鍵動作，殲-15還呈間歇多次照射，足見當時緊張程度，也因為如此，防衛大臣小泉進次郎深夜急召記者會，反映東京方面的高度警戒。

