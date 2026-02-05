波音子公司秀飛天計程車 時速可達322公里

拉下把手，車門便自動開啟，這部造型可愛的飛天小黃，在新加坡航空展上十分引人注目。它是波音子公司所推出最新一代的飛天車，有著直升機的外觀，可以垂直起降，裡面跟一般計程車一樣，有4個座位，而且全由電力驅動，具有全自動駕駛的功能。

Wisk Aero亞太區營運總監斯溫斯堡介紹，「拉桿箱可以放在前車箱裡，也就是我們車頭的行李箱裡，然後乘客的個人物品可以放在扶手下方。」

業者表示，這款飛天車飛行速度可達每小時322公里，航程約161公里，希望提供快速安靜又便捷的服務，為大都市解決交通壅塞的問題。目前全球共有5、6家業者投入研發飛天車，他們一致看好飛天車的發展潛力，認為亞洲市場具有龐大商機。

廣告 廣告

垂直航空航太公司執行長辛普森說道，「我認為亞洲實際上是世界上最大市場，原因在於亞洲的大城市數量，比世界其他任何地方都多，這些飛行器正好解決了城市交通問題。」

如今這款飛天車的技術以及相關基礎建設都已經逐漸成形，但礙於美國仍有監管問題需要克服，因此最早實現載客夢想的地點會是杜拜，時間可能在今（2026）年底。