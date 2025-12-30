波音拿下新合約 推進B-52發動機換裝

記者賴韋廷／綜合報導

美國國防部（戰爭部）23日授予波音公司價值20.4億美元（約新臺幣639.8億元）新合約，支持商用發動機替換計畫（CERP）的「後關鍵設計審查」（Post-CDR）階段相關測試，持續推進B-52轟炸機換裝F130發動機計畫。

軍聞網站「The Aviationist」報導，根據計畫時程，美國防部將在2026財年先撥款3577萬美元展開研究、發展、測試與評估（RDT&E）工作，波音則為2架B-52測試機更換勞斯萊斯公司設計的F130發動機及相關子系統，進行系統整合、改裝與測試工作，預計2033年5月底前完成。

報導指出，由於相關計畫進度延宕，換裝發動機的B-52最快須至2033年才會具備「初始作戰能力」（IOC），全機隊發動機完成換裝的時間也將延後至2036年。

CERP為B-52升級計畫的重要環節。F130發動機已於去年通過「關鍵設計審查」（CDR）階段，預計將取代已停產的TF33發動機，使B-52獲得更優異的推力和油耗效率，以提升作戰能量與航程。

此外，B-52也正透過「雷達現代化計畫」（RMP）接受航電改良，換裝AN/APQ-188主動電子掃描陣列（AESA）雷達，具備優異移動目標標定與指示（GMTI）及合成孔徑雷達（SAR）模式探測能力，大幅提升對地面目標的偵測與識別能力，有效強化打擊精確度，並增強對潛在空中威脅的感知能力，全面精進作戰效能。

美國防部授予波音新合約，支持B-52換裝商用發動機計畫後續測試。（取自DVIDS網站）