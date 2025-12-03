波音737消失了13年！才發現一直停在機場 印度航空證實

波音737－200「VT-EHH」消失13年，至今才被發現一直閒置於機場停機坪上。圖／翻攝自X

波音737－200（序號22863）於1981年8月30日進行了首次試飛，隨後於1982年轉由印度航空公司管理（註冊碼VT-EHH），並於2007年改裝成貨機；不過自2012年印度航空私有化後，該架飛機銷售、維修等紀錄全數消失，彷彿人間蒸發，直到日前機場要求移除閒置飛機，事件才曝光。

綜合媒體報導，根據航空情報機構ch-aviation數據顯示，這架波音737-200（序號 22863）自1982年9月8日轉由印度航空公司營運管理，註冊號碼為VT-EHH，起初這架飛機為國有航空公司印度航空公司運營，之後才轉由航空聯盟旗下經營。

這架飛機當時被改裝成貨機做為郵政營運，不過2007年8月被紀錄改以封存，自2012年起被存放在加爾各答內塔吉．蘇巴斯．錢德拉．鮑斯國際機場（CCU）停機坪上；在這13年期間，該架飛機全無銷售、維修相關紀錄，彷彿人間蒸發，直到最近機場方要求航空公司移除閒置飛機，才發現飛機存在。

事後印度航空內部審計發現「VT-EHH」這架飛機已被從官方記錄中遺漏，導致折舊、保險和維護相關文檔記錄不完整，執行長坎貝爾威爾遜也證實「VT-EHH」多次被排除在內部記錄之外。

報導指出，這起離譜事件是繼今年6月印度航空一架波音787客機發生墜機事件後，再次影響公司管理與信任危機；目前VT-EHH已被出售並轉讓，官方並未公開買家和售價，未來該公司也將投資新飛機並以現代化視覺挽回形象。



