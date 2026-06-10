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美國空軍近日表示，波音公司（Boeing）研發的KC-46空中加油機長期存在的「遠端視覺系統」缺陷已獲得解決。空軍部長表示，升級後的2.0版本已通過測試，預計於2028年正式投入生產線，為這款延宕多年的軍機帶來曙光。

美國空軍部長 Troy Meink 在參議院聽證會上指出，針對 KC-46 加油機關鍵的「遠端視覺系統」（Remote Vision System, RVS）問題，軍方與波音已成功開發並測試 2.0 升級版。這套系統對於空中加油時操控硬式加油管（Boom）至關重要，過去因影像失真問題導致加油作業受阻，甚至可能發生碰撞風險。

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儘管技術取得突破，但整體進度仍比原計畫延遲了五年。根據空軍規劃，新系統將於 2028 年進入生產線，而現有的飛機改裝則預計需耗時七年。目前美國空軍已接收超過 100 架 KC-46，未來考慮增購 75 架，使總數達到 263 架，但軍方官員強調，前提是波音必須徹底解決所有遺留的技術問題。

這項固定價格合約對波音而言是一大財務負擔，目前已累計虧損超過 70 億美元。波音執行長 Kelly Ortberg 曾坦言這是一份「糟糕的合約」。除了視覺系統，KC-46 過去還面臨加油管缺陷及燃油系統洩漏等挑戰。波音於 6 月初已完成 2.0 系統的初步飛行測試，正努力挽回軍方的信任。

原文出處：波音KC-46加油機缺陷有解？美國空軍證實新視覺系統測試成功

本文由AI協作，經編輯審核後發布