波麗士大人嚇壞！高雄派出所「二樓突竄火」 員警丟便當急逃命

高雄市警局駐地機關發生「火燒衙門」意外。茄萣區的湖內警分局砂崙派出所今（1日）中午發生火警，二樓寢室竄出陣陣黑煙與火舌，嚇得所內員警趕緊丟下便當，緊急撤離逃生。所幸消防員火速調派大批人車灌救，不到半小時便撲滅火勢，並未造成人員傷亡，初步懷疑是天花板電線走火釀災。

今天中午12時25分左右，時值中午用餐時間，高雄市湖內警分局砂崙派出所的透天建築二樓，突然冒出陣陣燻鼻黑煙，不久後火苗從窗戶竄出，火勢迅速延燒。所內員警發現樓上起火後，全數丟下吃一半的便當，迅速撤離至戶外空地避難。看著平時辦案的「地盤」陷入火海，波麗士大人們也難掩驚魂未定的神色，隨即通報消防局請求支援。

高市消防局出動9輛消防車、22名消防員到場，起火點鎖定在二樓的員警寢室，現場濃煙密布，阻礙救援視線。消防員隨即拉起多條水線進入火場，並從外部架梯灌救。火勢於12時47分徹底撲滅，所幸未造成任何員警傷亡，也未延燒至派出所的其他辦公空間或槍械室。

根據現場燃燒痕跡判斷，起火點鎖定二樓寢室的天花板處，內部電線疑因老舊或負荷過載發生走火，才引發這場驚擾地方的意外。分局也將全面檢視各派出所的電力設備與線路安全，避免類似「自家人救火」的驚險場面再度上演。



