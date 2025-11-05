「波麗士獅子會」授證四週年慶典隆重登場 陳嘉偉領軍續寫公益傳愛新篇章

【警政時報 趙靜姸／台北報導】國際獅子會300A-2區台北市波麗士獅子會昨（5）日晚間於大直典華花田好事廳隆重舉行「授證四週年慶典」，現場賓客雲集、氣氛熱鬧非凡，超過三百位獅友及各界貴賓共襄盛舉。典禮由第五屆會長陳嘉偉擔任大會主席、第四屆會長孫愷鈞擔任籌備會主委，延續「警愛相隨、善行無界」的創會精神，展現警界獅友長期投入公益與社會關懷的熱血力量。

第五屆會長陳嘉偉（右四）與創會人林孟雪（右三）、陳崑生（右二）、歷屆會長及幹部於入口迎賓區合影，展現獅友凝聚力與榮譽感。（圖／記者 趙靜姸攝）

徐國勇：治安勝日本 感謝警界獅友默默付出

民進黨秘書長、國際理事徐國勇也親臨現場表示，根據統計台灣每10萬人僅發生0.42件重大刑案，而日本則為0.45件，「代表我們的治安比日本更好，這不是口號，而是科學的事實」。他指出，台灣治安的穩定背後，除了警察辛勤付出，也有波麗士獅子會等團體的默默支持，「是你們讓社會更有力量、更有溫度」。

社會局局長姚淑文（圖右）肯定陳嘉偉會長（左），對康復之家弱勢關懷的貢獻。（圖／記者 趙靜姸攝）

官警共賀盛典 肯定波麗士獅子會公益行動

台北市社會局局長姚淑文亦以警大校友身分到場祝賀，致詞中動情指出：「波麗士獅子會歷屆會長總是在第一線做別人不願意做的事，出錢出力、無私奉獻。」她特別提到現任會長陳嘉偉投入康復之家（康家）支持行列，協助精神疾病患者在復原過程中找到就業與安身之處，「這樣的行動是社會局最需要、也是最珍貴的資源」。姚淑文局長並代表社會局向陳嘉偉會長表達誠摯感謝。

會長陳嘉偉（圖左）代表波麗士獅子會捐贈台北市消防局消防第二大隊急難救助金20萬元，由局長莫懷祖（圖右）代表受贈。（圖／記者 趙靜姸攝）

台北市消防局局長莫懷祖特別出席致詞，感謝波麗士獅子會長年對警消單位的支持與關懷，從防災宣導、慰勞活動到捐贈物資，始終站在第一線做實事，讓基層同仁深感溫暖。他表示：「波麗士獅子會是警消最堅強的後盾。」

持續關懷警消與弱勢 凝聚社會正能量

第五屆會長陳嘉偉表示，波麗士獅子會未來將持續成為警消人員最堅強的靠山，並持續推動更多關懷弱勢與社福合作計畫，讓愛心遍灑社會每個角落。他感性說：「我們不只是一群獅友，更是一股推動社會前進的力量。」

「波麗士獅子會」授證四週年慶典獅友合影留念，現場氣氛熱烈、掌聲不斷。（圖／記者 趙靜姸攝）

慶典現場除安排精采表演與感恩頒獎外，眾多歷屆會長、友會獅友、社福機構代表與警界貴賓熱情交流，場面溫馨熱鬧、掌聲不斷。活動在「波麗士一家親」的口號中圓滿落幕，為波麗士獅子會邁向第五年揭開全新篇章。

新進獅友宣誓入會，場面隆重熱烈。（圖／記者 趙靜姸攝）

