波麗士糗大！追捕移工竟摔車 慘被赤腳男甩

高雄上演一起警匪追逐，一名男子騎機車，因為沒打方向燈，被員警攔下，結果他假裝配合，下一秒就拔腿狂奔，警方一路追，甚至還跟民眾借機車，但追了2百多公尺還是跟丟，原來這名男子的身分，是越南籍的失聯移工。

員警：「等下停旁邊一下。」

員警巡邏，看到一名騎士行跡可疑，而且沒打方向燈，於是上前盤查，要查驗他的身分。

員警：「哎，蹲下。」

男子突然拔腿狂奔，員警馬上衝出去，雙方在街頭展開警匪追逐。

眼看男子越跑越遠，員警直接跟民眾借機車，但疑似太心急、重心不穩，還沒騎上去就摔倒，只能眼睜睜看男子，消失在自己的視線，而男子的真實身分，就是一名失聯的越南籍移工。

中庄派出所副所長郭明儒表示：「林園分局已主動展開調查，針對未打方向燈及拒絕、逃避稽查部分，製單舉發。」

事發在18日上午9時多，高雄大寮區，這名40歲的范姓男子騎機車，卻沒打方向燈，員警馬上攔停他，一開始他假意配合，下一秒卻突然落跑，連拖鞋都掉了。員警緊追在後，跑了270公尺還是跟丟，拚了命狂奔，甚至顧不得形象，跟民眾借車，結果還是跑輸赤腳的失聯移工，這掉漆的追捕過程，恐怕也讓員警的面子不保。

