一波13折！阿里山鄉山美衛生室落成啟用 原鄉部落醫療上層樓

【記者莊曜聰／嘉義報導】嘉義縣阿里山山美村有著「達娜依谷生態公園」這樣的好地方，但當地的衛生室在2022年原地重建，因為偏遠施工不易，重建之路經過13次流標、第14次才順利發包，現在總算完工，昨天在鄒族祈福儀式下啟用，將由阿里山衛生所、嘉義基督教醫院提供巡迴醫療服務，還將增加口腔保健醫療、樂齡假牙裝設等服務。

偏遠山區醫療不便，山美衛生室更因為山區偏遠、建材成本、施工不易等因素屢屢流標，除向衛福部爭取的658萬1506元補助，縣長翁章梁特別指示用縣款、醫療基金挹注791萬4494元，終於以總經費1449萬6,000元、在第14次順利發包，修建工程在前年11月完工，縣府再編列240萬元改善聯外交通、擋土牆及排水設施等。

衛生局長趙紋華說，阿里山鄉是嘉義縣唯一的原民鄉，山區醫療相當重要，在山美衛生室落成後，包括里佳、來吉衛生室也將著手重建，並逐步推展到豐山、十字等地，結合健保署IDS計畫，聯手嘉基、聖馬爾定醫院團隊，滲入各村莊提供醫療巡迴服務，以智慧科技布建遠距醫療。

嶄新的山美衛生室將由阿里山衛生所、嘉基團隊提供服務，第一銀行文教基金會捐贈牙科診療椅一部，後續每周二下午都有口腔保健醫療及樂齡假牙裝設服務；經濟部金屬工業研究發展中心也設置遠距醫療設備，加上衛福部補助物理治療設備，每個月第3周的星期三上午將有遠距復健門診，周二、四兩天有物理治療服務，造福在地鄉親。

4日的啟用典禮，包括阿里山鄉長高瑞芳、縣議員武清山、衛生局長趙紋華、阿里山鄉代主席林清良、縣政顧問溫英峰、嘉義基督教醫院特助楊惠斐、聖馬爾定醫院阿里山醫療站洪健智等仕紳、族人都到場見證。

山美衛生室未來也有口腔保健、樂齡假牙裝設等服務。嘉縣府提供

山美衛生室由阿里山衛生所、嘉基團隊巡迴服務。嘉縣府提供

