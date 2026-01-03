泥塑師葉泳勝 不向命運低頭

台南第四代泥塑師傅葉泳勝，在施工中誤踩釘子感染，如今只能截肢保命，他希望儘快裝上義肢重回崗位自力更生。 （葉泳勝提供）

記者姚正玉∕台南報導

台南第四代泥塑師傅葉泳勝，在丹娜絲颱風災後也投入屋頂修復工程，未料，被臨時工騙走工程款，甚至原本就有糖尿病的他，在施工中誤踩釘子感染，如今只能截肢保命；生活多舛的他不向惡運低頭，希望儘快裝上義肢重回崗位自力更生。

安定區港口港南里的葉家傳人葉泳勝，泥塑技藝師承「葉鬃」祖叔孫，也是葉家獨傳的第四代，抿石子泥塑、公墓泥塑工、廟寺剪黏、交趾燒、泥粘花、老街修復都是他的拿手絕活。

去年七月六日丹娜絲颱風造成台南地區重大災情，七股、北門、溪北老屋受損嚴重，許多老屋頂被吹走、屋瓦散落，葉泳勝對於用帆布蓋屋頂或搭上鐵厝的作法不以為然，堅持用傳統工法把老屋頂修回來，泥塑的紅屋瓦層層疊疊，看起來像是重鋪，堅固耐用不怕屋瓦再被吹走，對此他相當有自信。

不過，即使工作多但遇上大缺工，葉泳勝好不容易找到的臨時學徒，竟拿了工錢就落跑，讓他損失不貲，然而，除了報警外，也只能在臉書上發發牢騷，實在一籌莫展。

不只被騙錢，糖尿病纏身的葉泳勝還在工地踩到釘子，傷口反覆感染而頻繁進出醫院，去年底終於撐不住了，必需截肢保命，如今還在安南醫院修養中。

二０二五年對葉泳勝來說，實在是非常艱辛，但事至如今他也只能「認命」的樂觀面對。除希望透過區公所、社福協助他暫度困境外，他也表示，對自己傳統泥塑、剪黏藝術的好功夫仍然很有信心，希望未來還能裝上義肢，再回到工地，即使自己無法爬上爬下，也希望趁著自己還有一股氣，將身上這些快失傳的傳統工藝，找到有興趣的年輕人傳承下去。