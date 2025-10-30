《泥娃娃》挾7600萬稱霸電影聲量榜 張軒睿驅魔曝續集彩蛋

張軒睿（後）在《泥娃娃》中施咒幫郭雪芙觀落陰，揭開陰陽交錯的驚悚真相。天予電影提供



LINE TODAY電影聲量榜最新排名出爐，票房突破7600萬的《泥娃娃》不但登2025年國片票房第3名，本周再連莊電影聲量榜冠軍，柯震東也在直播中放話：「《泥娃娃》如果破億的話，下1集就有我！我就演泥娃娃囉！」

《泥娃娃》被譽為在《咒》之後近3年最佳台灣恐怖片，飾演驅魔人「阿生」的張軒睿被問是否還會再演續集時笑說：「彩蛋是我的櫃子，如果我的櫃子打開前面卻不是我，我會很難過。」

本周前10名的恐怖片除《泥娃娃》還有第5名的印尼鬼片《吊鬼祭》；第4名的《創：戰神》及第7名的《96分鐘》則為大展華麗視覺場面的動作類型，《96分鐘》在台票房已逼近2億，登上今年最賣座的台灣電影。

廣告 廣告

吉澤亮、橫浜流星主演的《國寶》首度進榜、暫居第6名，該片極致呈現日本傳統歌舞伎的文化精神與藝術美學，不但將代表日本角逐2026年奧斯卡最佳國際電影，更將挑戰日本真人電影的最高票房紀錄；另1部入榜新片則是「TWICE」出道10周年紀念電影《ONE IN A MILL10N》，目前排名第9。

更多太報報導

「蜜雪薇琪」的她復出出征《最強的身體》 60歲男星只求平安完賽

薔薔切割王子「我是邊緣人」 派翠克曝小S神預測出軌內幕

「avantgardey」跳到一半吃蚵仔麵線 揪「HUR+」比舞