《泥娃娃》LINE電影聲量榜居冠 《96分鐘》霸榜8週《國寶》秒上第6名

《泥娃娃》中張軒睿施咒幫郭雪芙觀落陰，揭開陰陽交錯的驚悚真相。天予電影提供

LINE TODAY電影聲量榜最新排名揭曉！全台票房突破7600萬新台幣的台灣恐怖片《泥娃娃》持續發威，不僅榮登2025年度國片票房排名第三名，本週更成功連莊聲量榜冠軍。另一部已逼近2億台幣票房的國片《96分鐘》雖暫居第七名，但已連續第八週上榜，續航力驚人，穩坐今年最賣座的台灣電影寶座。

《泥娃娃》被譽為是《咒》之後近三年最佳台灣恐怖片，男、女主角楊祐寧與蔡思韵聯手創造的驚嚇與情感，讓大批影迷敲碗續集。飾演驅魔人阿生的張軒睿在上週末映後時，幽默暗示續集可能性：「彩蛋是我的櫃子，如果我的櫃子打開前面卻不是我，我會很難過！」

廣告 廣告

本週電影聲量榜前10名主要由恐怖驚悚、大場面動作片和動畫電影三大類型主導。除了冠軍《泥娃娃》，印尼鬼片《吊鬼祭》也擠進第五名。動作類型則有《創：戰神》和國片《96分鐘》上榜。

值得注意的是，兩部新片成功異軍突起。由吉澤亮、橫浜流星主演的日本文藝電影《國寶》，極致呈現歌舞伎美學，上週上映即攻佔第六名，該片將代表日本角逐2026年奧斯卡最佳國際電影。另一部首度入榜的新片，則是韓國女團TWICE出道十週年紀念電影《ONE IN A MILL10N》，目前排名第九。

LINE TODAY電影聲量榜前十名。LINE TODAY提供



回到原文

更多鏡報報導

舒淇自爆童年陰影！躲衣櫃橋段出自她真實經歷 邱澤演家暴父求：別討厭我

范姜彥豐更像王子！網列「4條件」對比完勝 超狂家世背景曝光

擋不住邵雨薇致命誘惑！《人浮於愛》楊祐寧路邊車震 上演激情戲碼